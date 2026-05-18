L'universo gaming e tech a portata di clic: MSI lancia l'e-Shop ufficiale in Italia

Il colosso globale dell'informatica ad alte prestazioni e del gaming, MSI, ha annunciato il debutto ufficiale del suo canale di e-commerce diretto in Italia. Gestito senza intermediari dall'azienda stessa, il nuovo e-Shop nasce con l'obiettivo di offrire a videogiocatori, creatori di contenuti e professionisti l'accesso immediato alle ultime novità hardware, abbinato al massimo livello di supporto ufficiale della casa madre. Come sottolineato dai vertici di MSI Italia, l'apertura dello store segna l'inizio di una nuova era di servizi integrati e di coinvolgimento per la community nazionale. Per celebrare questo importante traguardo, il brand ha dato il via a un evento di Grand Opening che si estenderà fino al quattordici giugno, caratterizzato da promozioni esclusive, omaggi e vantaggi economici pensati appositamente per il mercato italiano.

L'acquisto diretto sul portale ufficiale garantisce ai clienti una serie di tutele e servizi premium volti a ottimizzare l'esperienza d'acquisto complessiva. Tra le promesse di servizio fondamentali spiccano la garanzia di autenticità totale su ogni componente o dispositivo, la spedizione gratuita per tutti gli ordini superiori a 150 euro e la flessibilità di usufruire di resi e cambi gratuiti entro quattordici giorni dall'ordine. A questo si aggiunge un canale di assistenza clienti rapido e preferenziale, dove le richieste degli utenti vengono gestite direttamente dagli specialisti tecnici del brand. Sul fronte delle offerte di lancio, i clienti potranno beneficiare di estensioni di garanzia gratuite di un anno su una selezione di laptop e di sconti fino al trenta percento sull'acquisto di monitor da gioco di ultima generazione, inclusi i richiestissimi modelli con tecnologia 4K e pannelli QD-OLED ad alto refresh rate.

Il piano promozionale tocca anche i componenti interni per l'assemblaggio dei PC, prevedendo ribassi fino al venti percento su schede madri da gaming, alimentatori e sistemi di dissipazione a liquido. Per tutti gli acquisti di monitor o componenti di importo pari o superiore a 229 euro, MSI includerà nel pacchetto un Lucky Gift Pack in omaggio. Il lancio dello store porta con sé anche un ricco programma di fidelizzazione per la community: tutti i nuovi iscritti riceveranno immediatamente un buono sconto di benvenuto del valore di venti euro sul loro primo ordine, mentre ogni transazione permetterà di accumulare punti fedeltà riscattabili in premi. Infine, l'accesso allo status di membro VIP sbloccherà ulteriori tutele e regali personalizzati, come sconti speciali in occasione del compleanno, premi per il passaggio di livello e l'accesso prioritario a eventi di vendita riservati.

Queste offerte per il Grand Opening saranno disponibili solo fino al 14 giugno.