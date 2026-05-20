Samsung rivoluziona i display: debutta l'Odyssey G80HS, il primo monitor gaming 6K al mondo

Samsung Electronics ha annunciato il lancio globale della sua nuova gamma di monitor per il 2026, introducendo innovazioni tecnologiche destinate a ridefinire i parametri di risoluzione, frequenza d'aggiornamento e connettività sia nel comparto dei videogiochi competitivi sia nei flussi di lavoro professionali. Forte di una quota del 18,9% nel mercato globale dei monitor da gaming e del 26% nel segmento specifico dei pannelli OLED (dati IDC), il colosso coreano ha svelato la nuova line-up capitanata dalla famiglia Odyssey G8 e affiancata dai rinnovati modelli della serie ViewFinity S8. Tutti i nuovi prodotti saranno disponibili in modalità pre-order a partire dal 25 maggio 2026 attraverso i canali di vendita ufficiali del marchio.

La punta di diamante della nuova collezione è l'Odyssey G8 da 32 pollici (modello G80HS), il primo monitor da gaming al mondo a integrare una risoluzione nativa 6K su un pannello Fast-IPS ad altissima densità di pixel (224 PPI). Per superare i colli di bottiglia computazionali delle moderne schede video, il dispositivo implementa la tecnologia Dual Mode, che permette all'utente di selezionare istantaneamente tra una configurazione ultra-definita in 6K a 165Hz (ideale per i titoli graficamente immersivi e il multitasking spazioso) e un profilo ultra-reattivo in 3K a 330Hz con tempo di risposta di 1 ms GtG, ottimizzato per gli sparatutto e gli esports. Sulla stessa scia si colloca il modello minore da 27 pollici (G80HF), caratterizzato da una risoluzione nativa 5K a 180Hz convertibile in QHD a 360Hz.

Il versante dei pannelli auto-emissivi si rinnova radicalmente con l'Odyssey OLED G8 (G80SH), disponibile nei tagli da 27 e 32 pollici con risoluzione 4K e refresh rate a 240Hz. Questo monitor adotta l'innovativa tecnologia QD-OLED Penta Tandem, un'architettura a strati multipli che incrementa drasticamente la luminosità di picco, l'efficienza energetica e la longevità organica del pannello, garantendo al contempo la certificazione VESA DisplayHDR True Black 500 e una finitura Glare Free per l'abbattimento dei riflessi ambientali. L'offerta OLED gaming si estende anche a una fascia di mercato più accessibile grazie all'Odyssey OLED G7 da 32 pollici (G73SH), un display 4K da 165Hz (con Dual Mode Full HD a 330Hz) e un tempo di risposta record di appena 0,03 ms. Tutta la scuderia Odyssey 2026 beneficia della larghezza di banda garantita dalle porte DisplayPort 2.1, del supporto ai protocolli AMD FreeSync Premium / NVIDIA G-Sync e della calibrazione in tempo reale HDR10+ GAMING.

Per l'utenza business e i creatori di contenuti digitali, Samsung ha invece sviluppato la linea ViewFinity S8:

ViewFinity S8 da 40" (S85TH): Un monitor con pannello curvo a risoluzione WUHD e frequenza a 144Hz, progettato per gestire complessi flussi video e multitasking. La caratteristica chiave è l'integrazione dello standard Thunderbolt 5 , capace di gestire trasferimenti dati ultra-rapidi fino a 80 Gbps e di erogare una potenza di ricarica passthrough per i laptop collegati fino a 140W, semplificando la gestione dei cavi sulla scrivania grazie anche a uno switch KVM integrato.

ViewFinity S8 da 27" (S80HF): Una soluzione più compatta dotata di un pannello ultra-definito a risoluzione 5K, provvisto di connettività USB-C per video e alimentazione e caratterizzato da un design ergonomico completamente regolabile (pivot, inclinazione e altezza) per massimizzare il comfort durante le sessioni lavorative prolungate.

La nuova linea Odyssey G8, insieme a Odyssey OLED G7 e ViewFinity S8, sarà disponibile in pre order dal 25 maggio.