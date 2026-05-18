L'effetto nostalgia colpisce ancora: il Nintendo 3DS risorge grazie al mercato dell'usato

Lanciato sul mercato globale nel lontano 2011, il Nintendo 3DS ha dominato per quasi un decennio il panorama del gaming portatile, forte di ben 75,94 milioni di unità vendute in tutto il mondo. Con l'avvento delle nuove generazioni di hardware e il consolidamento di console più moderne come Nintendo Switch, il leggendario dispositivo a doppio schermo sembrava ormai destinato a rimanere un ricordo polveroso sulle mensole degli appassionati. Tuttavia, contro ogni previsione tecnologica, la storica console portatile sta vivendo una vera e propria seconda giovinezza. Migliaia di videogiocatori hanno infatti deciso di riscoprire il fascino dei suoi titoli storici, trasformando quello che era considerato un hardware superato in un autentico fenomeno vintage di culto.

A testimoniare questa straordinaria inversione di tendenza sono i dati ufficiali di Subito, la piattaforma leader in Italia nel settore del re-commerce. Nell'ultimo anno, le ricerche digitali dedicate al "Nintendo 3DS" hanno registrato un'impennata del +116%, sfiorando il traguardo delle 230mila interrogazioni complessive e potendo contare su un bacino attivo di oltre 2.500 annunci nella categoria Console e Videogiochi. Il mercato della second hand si è rivelato il canale ideale per alimentare questa tendenza, intercettando sia i videogiocatori nostalgici sia i collezionisti più esigenti alla ricerca di pezzi unici e varianti introvabili nei canali di distribuzione tradizionali.

Il portale dell'usato è diventato un punto di riferimento per scovare vere e proprie chicche da collezione. Tra gli annunci più ambiti spiccano l'edizione speciale dedicata a Monster Hunter 3G, capitolo iconico firmato Capcom, e il ricercatissimo Nintendo 3DS XL brandizzato The Legend of Zelda: Majora's Mask, un tributo a uno dei franchise più celebri della casa di Kyoto. Ma la vera gemma per i collezionisti più radicali è rappresentata dalla rarissima versione esclusiva realizzata come audioguida per il Museo del Louvre di Parigi, un pezzo di storia interattiva concepito originariamente per scopi museali e oggi ambitissimo sul mercato. Grazie a questo ecosistema dell'usato, la community italiana ha trovato una seconda via per preservare e celebrare la cultura del retrogaming, dimostrando che l'appeal dei grandi classici non si esaurisce mai.