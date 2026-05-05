ASUS Republic of Gamers: in arrivo il mini PC gaming ROG GR70

ASUS Republic of Gamers (ROG) ridefinisce i confini del gaming compatto annunciando il lancio del ROG GR70, un mini PC che racchiude componenti di classe desktop in uno chassis dal volume inferiore ai tre litri. Presentato ufficialmente a Milano, il GR70 è il primo della sua categoria a integrare la potentissima CPU AMD Ryzen 9 9955HX3D, basata su architettura Zen 5. Grazie ai suoi 16 core e alla tecnologia AMD 3D V-Cache di seconda generazione, il processore garantisce una fluidità impeccabile anche nei titoli AAA più esigenti, offrendo clock più elevati e una gestione dei dati ottimizzata per minimizzare ogni rallentamento.

Il comparto grafico non è da meno: il ROG GR70 adotta le nuove GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 o 5060 per notebook. Basate sull'architettura Blackwell, queste schede video introducono il supporto al DLSS 4 con Multi Frame Generation, un sistema capace di generare tramite intelligenza artificiale fino a tre frame per ogni fotogramma renderizzato, garantendo frame rate elevatissimi. Per gestire una tale concentrazione di potenza in uno spazio ridotto, ASUS ha implementato il sistema di raffreddamento ROG QuietFlow a tripla ventola, che mantiene le temperature sotto controllo e la rumorosità a livelli quasi impercettibili, inferiori ai 4,5 dB(A) anche sotto carico.

Oltre alle prestazioni pure, il GR70 punta sulla connettività di ultima generazione con WiFi 7 e Bluetooth 5.4, assicurando download ultra-rapidi e una stabilità di rete fondamentale per il multiplayer competitivo e il live streaming. Nonostante le dimensioni ridotte, il dispositivo offre una versatilità incredibile con ben otto porte USB e il supporto fino a cinque display 4K contemporaneamente. Pensato anche per gli amanti del fai-da-te, il mini PC presenta un design tool-less che permette di accedere facilmente all'interno per espandere la memoria fino a 96 GB o aggiornare lo storage M.2. Il ROG GR70 è disponibile in Italia al prezzo consigliato di 3.599 €.