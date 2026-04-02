Meta e Arm: partnership per i processori del futuro

In un momento in cui le esigenze computazionali superano le capacità dell'hardware tradizionale, Meta ha annunciato una collaborazione strategica con Arm per progettare una nuova generazione di CPU dedicate ai carichi di lavoro dell'intelligenza artificiale. Questa partnership punta a sviluppare molteplici generazioni di processori all'avanguardia che entreranno a far parte del crescente portafoglio di silicio personalizzato di Meta. L'obiettivo è supportare distribuzioni di AI su scala gigawatt, garantendo una potenza di calcolo massiccia in spazi limitati e ottimizzando le prestazioni per l'intera famiglia di applicazioni del gruppo.

Il cuore di questa iniziativa è rappresentato dalla Arm AGI CPU, il primo processore di Arm per data center progettato specificamente per l'era dell'intelligenza artificiale generativa e agentica. Meta agirà come partner principale e co-sviluppatore, lavorando per integrare questa tecnologia con i propri chip personalizzati MTIA. Rispetto alle soluzioni legacy, questa nuova architettura garantisce una maggiore densità di prestazioni per rack e un'efficienza energetica superiore, elementi indispensabili per rendere la "superintelligenza personale" accessibile a tutti gli utenti a livello globale.

Oltre a potenziare l'infrastruttura interna di Meta, questa collaborazione avrà un impatto significativo sull'intero settore tecnologico. La Arm AGI CPU sarà infatti resa disponibile al più ampio ecosistema dell'intelligenza artificiale, favorendo l'innovazione aperta. Meta ha inoltre confermato che rilascerà i design delle schede e dei rack basati su questa CPU nell'ambito dell'Open Compute Project entro la fine dell'anno. Questo approccio riflette la volontà di combinare l'esperienza di Arm nel calcolo ad alte prestazioni con la profonda conoscenza delle infrastrutture di Meta, ridefinendo gli standard per i sistemi di intelligenza artificiale di prossima generazione.