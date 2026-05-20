YouTube si trasforma con l’IA: arrivano la ricerca chatbot "Ask YouTube" e i remix video con Gemini Omni

In occasione dell'annuale conferenza degli sviluppatori Google I/O, il team di YouTube ha annunciato una radicale trasformazione dell'esperienza utente sulla piattaforma, introducendo strumenti avanzati basati sull'intelligenza artificiale per ottimizzare sia la scoperta dei contenuti sia la creatività digitale. La novità principale sul fronte della fruizione è rappresentata da Ask YouTube, una nuova interfaccia di ricerca conversazionale che trasforma la classica barra di navigazione in un vero e proprio assistente virtuale. Invece di limitarsi all'inserimento di parole chiave statiche, gli utenti possono formulare quesiti complessi e strutturati – come richiedere consigli specifici su come insegnare a un bambino ad andare in bicicletta o trovare recensioni di videogiochi rilassanti – potendo interagire con il sistema tramite domande di approfondimento successive. Ask YouTube elaborerà l'intero catalogo della piattaforma, combinando video tradizionali e Shorts all'interno di una risposta interattiva e organizzata. La funzione è attualmente disponibile negli Stati Uniti per gli abbonati YouTube Premium maggiorenni e verrà estesa a livello globale nei prossimi mesi.

Sul versante della creazione di contenuti, la piattaforma accoglie la potenza di Gemini Omni, il nuovo modello multimodale di Google DeepMind capace di unire il ragionamento logico alla manipolazione dei media. Integrato a costo zero direttamente all'interno delle funzioni di YouTube Shorts Remix e dell'applicazione di montaggio YouTube Create, Omni consente ai creator di rivoluzionare i video esistenti utilizzando semplici istruzioni testuali o immagini di riferimento. Sarà possibile, ad esempio, applicare a uno Short un'estetica rétro anni '90 o inserire la propria figura a fianco del proprio creator preferito, lasciando che l'algoritmo gestisca autonomamente le complesse calibrazioni audio e video in background, preservando al contempo la coerenza tematica e temporale della clip originale.

Per garantire la trasparenza e tutelare il diritto d'autore all'interno dell'ecosistema, Google ha implementato rigide misure di sicurezza informatica:

Tracciabilità dei contenuti: Tutti gli Shorts modificati tramite l'intelligenza artificiale di Gemini Omni incorporeranno automaticamente watermark digitali invisibili, metadati identificativi univoci e un collegamento ipertestuale diretto che rimanda al video originale da cui è stato originato il remix.

Controllo dei Creator: Gli autori manterranno la piena gestione delle proprie opere e potranno decidere in qualsiasi momento di disattivare l'opzione di remix visivo per i propri video.

Estensione della Likeness Detection: Lo strumento proprietario per il rilevamento e la gestione della propria immagine digitale viene esteso a tutti i creator maggiorenni, aiutandoli a monitorare l'utilizzo non autorizzato del proprio volto o della propria voce sulla piattaforma.