Apple Arcade: Maggio si tinge di magia con Nick Jr. Replay! e nuovi grandi successi

Apple Arcade si prepara a un mese di maggio scoppiettante, puntando tutto sul divertimento condiviso e sulla nostalgia dei grandi classici. Il protagonista indiscusso sarà Nick Jr. Replay!, in arrivo il 7 maggio, un titolo che promette di stimolare la fantasia dei più piccoli attraverso un'avventura interattiva popolata dai personaggi più amati della TV. Da Dora l’esploratrice alle Tartarughe Ninja, passando per Blaze e le Mega Macchine, il gioco raccoglie oltre 50 titoli classici fedelmente riprodotti, offrendo uno spazio sicuro per sviluppare competenze in lettura, matematica e risoluzione dei problemi.

Oltre all'universo Nickelodeon, il catalogo si arricchirà con altri tre titoli di rilievo. Gli amanti della simulazione potranno mettersi alla prova con Good Pizza, Great Pizza+, dove gestire una pizzeria diventa un'esperienza avvincente dalla grafica curata. Per chi preferisce le sfide logiche, Perchang World porterà su Apple Arcade un rompicapo basato sulla fisica e la coordinazione, mentre gli appassionati di sport potranno godere della grafica ultrarealistica di Ultimate 8 Ball Pool+, il simulatore di biliardo definitivo.

Il mese di maggio non sarà solo dedicato alle novità, ma anche al potenziamento dei classici Arcade già esistenti. Sono infatti previsti aggiornamenti tematici di grande richiamo: Hello Kitty Island Adventure vedrà l'attesissimo finale di City Town il 16 aprile, mentre Disney SpellStruck si espanderà il 23 aprile con nuove mappe ispirate a Star Wars: Il ritorno dello Jedi, introducendo personaggi leggendari come Boba Fett. Anche la moda sarà protagonista con un evento speciale in La Mia Talking Angela 2+, interamente dedicato al mondo di Barbie.

Apple Arcade continua così a consolidarsi come la piattaforma ideale per le famiglie, garantendo un ambiente di gioco senza pubblicità né acquisti in-app. Con un unico abbonamento condivisibile fino a sei persone, il servizio offre un catalogo di oltre 200 titoli che rispettano i più elevati standard di privacy, permettendo a genitori e figli di esplorare mondi digitali in totale sicurezza, tra creatività, sport e icone intramontabili della cultura pop.