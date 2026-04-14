Suunto Spark: la nuova frontiera dell'audio open-ear per gli atleti

Suunto espande i propri orizzonti tecnologici e presenta Suunto Spark, le prime cuffie open-ear a conduzione aerea del marchio. Progettate specificamente per chi pratica sport, in particolare per i runner, queste cuffie permettono di ascoltare musica e podcast senza ostruire il canale uditivo. Questa caratteristica è fondamentale per garantire la consapevolezza situazionale, permettendo all'atleta di restare vigile rispetto al traffico e ai segnali ambientali, muovendosi in totale sicurezza sia in città che nei sentieri naturali.

Il design delle Suunto Spark è focalizzato sulla leggerezza: ogni auricolare pesa appena 9 grammi. La struttura è realizzata in titanio rivestito in silicone anallergico, una combinazione che assicura una calzata salda e priva di pressione anche durante le sessioni di allenamento più lunghe e intense. Ma Spark non è solo un dispositivo audio; è un vero assistente per il benessere. Grazie a sensori integrati, le cuffie monitorano la cadenza della corsa, la meccanica della falcata e persino la postura del collo, inviando avvisi per prevenire l'affaticamento cervicale e migliorare l'efficienza del movimento.





Nonostante la natura "aperta", la qualità sonora è di altissimo livello. Il sistema ibrido multi-driver garantisce bassi dinamici e alti nitidi, supportando lo standard audio Hi-Res tramite LHDC 5.0. Per un'esperienza ancora più immersiva, le Spark integrano l'audio spaziale con head-tracking, che crea una dimensione sonora tridimensionale capace di seguire i movimenti dell'utente. La connettività è affidata al Bluetooth 5.4, che permette la connessione simultanea a due dispositivi e una gestione intuitiva tramite gesti della testa o comandi touch.

Pensate per resistere alle condizioni meteo variabili e allo sforzo fisico, le cuffie vantano una certificazione IP55 contro polvere e sudore. L'autonomia è studiata per coprire l'intera giornata lavorativa o sportiva: la singola carica offre fino a 7 ore di utilizzo, che estendono a 36 ore grazie alla custodia di ricarica. Inoltre, tramite l'app Suunto, è possibile personalizzare l'equalizzazione e attivare la funzione "Trova Spark" in caso di smarrimento.

Con l'arrivo delle Spark, disponibili al prezzo di 149 euro, Suunto consolida un portfolio audio sempre più specializzato. Il nuovo modello a conduzione aerea si affianca alle Wing 2 per l'endurance, alle leggere Sonic e alla linea impermeabile Aqua, offrendo a ogni sportivo la soluzione ideale per allenarsi con la giusta colonna sonora, senza mai perdere il contatto con il mondo circostante.