Arriva Sports Playbook: il modo più coinvolgente di vivere lo sport sui TV LG

L’offerta di contenuti sportivi degli smart TV LG Electronics si arricchisce con l’introduzione di Sports Playbook, il nuovo servizio ideato per trasformare ogni partita in un’esperienza multimediale interattiva e ricca di dati. Durante la visione dei grandi eventi sportivi internazionali, la piattaforma consente di visualizzare in tempo reale dettagli fondamentali come statistiche avanzate, confronti tra atleti e andamento dei gironi. Il servizio è già disponibile per il download tramite il negozio digitale LG Apps ed è compatibile con tutti i televisori dotati di sistema operativo webOS 5.0 e versioni successive, con una progressiva integrazione all'interno del portale sportivo della casa coreana prevista nel corso delle prossime settimane.

L'obiettivo principale dell'applicazione è eliminare la necessità di utilizzare lo smartphone o il tablet come secondo schermo per controllare i risultati simultanei. L'interfaccia si attiva direttamente sulla TV mostrando aggiornamenti live sulle partite, punteggi in tempo reale, calendari e classifiche sempre a portata di telecomando. Oltre ai dati essenziali sul punteggio, gli utenti possono accedere a dashboard intuitive dedicate alle statistiche di gioco avanzate, che mettono a confronto le performance dei singoli giocatori e i trend di rendimento delle squadre, offrendo un quadro analitico approfondito per comprendere l'andamento tattico del match.

L'integrazione del servizio va a potenziare l'ecosistema dell'LG Sports Portal, creando un unico ambiente condiviso in cui la visione degli eventi dal vivo si unisce ai contenuti on-demand e al monitoraggio completo dei tabelloni dei tornei verso le fasi finali. Questa novità si affianca all'offerta gratuita di LG Channels, la piattaforma di canali streaming gratuiti supportati da pubblicità che in Europa include una selezione personalizzata per gli appassionati di calcio, tennis, golf e motorsport. All'interno della programmazione sono già integrati canali tematici di rilievo tra cui FIFA+, Inter 24/7, MTRSPRT1 e DP World Tour, consolidando il ruolo del televisore come hub centrale per l'intrattenimento sportivo domestico.