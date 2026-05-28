Vertu lancia Alphafold: lo smartphone di lusso con AI agentica

VERTU ha ufficializzato il lancio globale di ALPHAFOLD, un dispositivo che segna un cambio di paradigma radicale nel mondo della telefonia mobile di lusso. Non più un semplice contenitore di applicazioni isolate, ALPHAFOLD si propone come un gateway di Intelligenza Artificiale progettato per gli executive, dove l'agente IA integrato, denominato Hermes Agent, non si limita a generare risposte o contenuti, ma è in grado di comprendere complessi contesti di gestione e di eseguire operazioni reali in totale autonomia, agendo come un partner esecutivo al fianco dell'utente.

Il cuore innovativo di ALPHAFOLD risiede nella sua capacità di orchestrare flussi di lavoro complessi. Mentre i workflow tradizionali costringono i dirigenti a navigare manualmente tra piattaforme di messaggistica, calendari e software CRM, Hermes Agent interpreta le richieste in linguaggio naturale e trasforma l'intento esecutivo in azioni concrete. Un esempio emblematico è la pianificazione di un viaggio d'affari internazionale: anziché fornire risultati di ricerca frammentati, l'agente sincronizza autonomamente voli, hotel e trasporti, presentando un itinerario completo pronto per la conferma.

Il vero salto strategico di ALPHAFOLD è la sua funzione Phone-to-ERP, supportata dal VERTU Professional System (VPS). Questa tecnologia trasforma il lussuoso smartphone in un centro di comando mobile e sicuro per le operazioni aziendali globali. Grazie all'integrazione diretta con i sistemi gestionali, i leader possono ottenere:

Mastery della performance globale : monitoraggio in tempo reale degli obiettivi di vendita su scala internazionale senza dover esportare fogli di calcolo.

Agilità nella supply chain : rilevamento istantaneo di carenze critiche di inventario con suggerimenti di allocazione basati sui dati.

Governance snella : sintesi intelligente di arretrati di approvazione e identificazione dei percorsi di escalation tramite comandi vocali.

Vigilanza finanziaria: avvisi istantanei su costi anomali o anomalie nelle approvazioni nel momento stesso in cui si verificano.

Consapevole che l'accesso dell'IA ai dati aziendali richiede standard di sicurezza assoluti, VERTU ha implementato un'architettura privacy-first. I dati sensibili vengono elaborati localmente sul dispositivo, le chiavi crittografiche sono protette da sistemi hardware proprietari e le operazioni ad alto rischio - come i trasferimenti finanziari - richiedono sempre una verifica umana esplicita. Il formato pieghevole non è una mera scelta estetica, ma funzionale: una volta aperto, ALPHAFOLD si trasforma in un "Executive Cockpit" capace di visualizzare contemporaneamente dashboard operative complesse su un lato dello schermo e analisi dettagliate o raccomandazioni dell'IA sull'altro.

ALPHAFOLD non rinuncia alla tradizione artigianale di VERTU, unendo materiali rari, finiture a mano e un'ingegneria di piegatura all'avanguardia a specifiche hardware di punta e comunicazioni satellitari. A completare l'esperienza, il dispositivo integra l'esclusivo VERTU Concierge, che colma il divario tra l'efficienza dell'automazione digitale e la nuance umana insostituibile, offrendo assistenza per viaggi di lusso, coordinamento di eventi e accessi VIP dove la discrezione e il giudizio umano sono fondamentali. Il dispositivo è già disponibile in pre-order con opzioni di configurazione enterprise personalizzabili tramite i team aziendali di VERTU.