Cuore di titanio e display ultra-bright: Amazfit Cheetah 2 Pro sfida ogni distanza

Il mondo del running professionale accoglie oggi un nuovo protagonista: Amazfit Cheetah 2 Pro. Lo smartwatch ha fatto parlare di sé ancor prima del lancio, accompagnando ai polsi atleti del calibro di Yeman Crippa e Amanal Petros durante le loro recenti imprese da record a Parigi e Berlino. Progettato specificamente per le lunghe distanze, il Cheetah 2 Pro si presenta con una cassa in titanio ultra-resistente e un peso piuma inferiore ai 46 grammi, risultando quasi impercettibile durante lo sforzo estremo. Il display AMOLED è protetto da vetro zaffiro e vanta una luminosità di 3000 nit, garantendo una lettura perfetta dei dati anche sotto la luce diretta del sole.

La precisione è il cuore pulsante di questo dispositivo. Grazie a un sistema di geolocalizzazione a doppia frequenza e alla tecnologia PDR (Point Dead Reckoning), l'orologio assicura un tracciamento millimetrico della posizione anche in presenza di segnali satellitari deboli, come tra i palazzi cittadini o nei boschi. Per i corridori più esigenti, il Cheetah 2 Pro introduce metriche avanzate come il monitoraggio della soglia del lattato, la stima del VO₂ max e la previsione dei tempi di arrivo in tempo reale durante la gara. Inoltre, la batteria è stata potenziata del 20%, offrendo fino a 20 giorni di autonomia con utilizzo moderato e circa una settimana per chi segue programmi di allenamento intensi.

Oltre alla corsa, lo smartwatch supporta oltre 170 discipline sportive e integra Zepp Coach, un allenatore basato sull'intelligenza artificiale che crea piani personalizzati per maratone e mezze maratone. L'ecosistema è totalmente aperto: i dati possono essere sincronizzati con piattaforme come Strava e TrainingPeaks, mentre la tecnologia BioCharge monitora l'energia in tempo reale per ottimizzare il recupero.

Disponibile al prezzo consigliato di 449 €, la versione europea include anche il supporto ai pagamenti NFC e strumenti esclusivi come il Jet Lag Manager e il monitoraggio dell'usura delle scarpe.