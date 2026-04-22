Ring presenta Familiar Faces: la notifica intelligente che riconosce chi è alla porta

La gestione della sicurezza domestica compie un passo avanti verso la personalizzazione con il lancio di Familiar Faces, la nuova funzionalità opzionale presentata da Ring. Pensata per chi desidera distinguere immediatamente tra il rientro di un figlio, la visita di un vicino o il passaggio del dog sitter, questa tecnologia permette di ricevere avvisi specifici come "Mamma alla porta", superando il limite delle notifiche standard. La funzione è attualmente in fase di distribuzione in Italia per i dispositivi con risoluzione 2K e 4K, oltre a una selezione di modelli HD compatibili, a patto di avere un abbonamento Ring Home idoneo.

Il funzionamento di Familiar Faces si basa sulla creazione di una directory personale che può ospitare fino a 50 volti. Una volta attivata, la videocamera rileva i lineamenti delle persone che si avvicinano all'ingresso; l'utente può quindi etichettare i volti direttamente dalla cronologia degli eventi nell'app. Questo sistema non solo rende le notifiche più informative, ma permette anche di ottimizzare il flusso di avvisi: è possibile, ad esempio, scegliere di silenziare le notifiche relative ai propri passaggi, concentrandosi solo su visite esterne o momenti ritenuti davvero importanti. Per garantire l'efficienza del sistema, i volti non catalogati vengono rimossi automaticamente dopo 30 giorni.

La privacy e il controllo dell'utente rimangono i pilastri fondamentali di questa innovazione. Familiar Faces è disattivata per impostazione predefinita e richiede un'attivazione esplicita da parte del proprietario dell'account. Ring ha inoltre implementato sistemi di crittografia automatica per proteggere i dati facciali, che restano privati e non vengono condivisi esternamente. Durante la configurazione, l'app fornisce linee guida chiare su come utilizzare la funzione in modo responsabile, ricordando l'importanza di ottenere il consenso esplicito dei visitatori nel rispetto delle normative vigenti, garantendo così una tecnologia sicura, trasparente e perfettamente integrata nella vita quotidiana.

Familiar Faces è disponibile da oggi per gli utenti che possiedono dispositivi Ring con un abbonamento Ring Home idoneo. I clienti con un piano Ring Home Premium e dispositivi 2K, 4K o una selezione di dispositivi HD compatibili riceveranno una notifica nell’app Ring quando la funzionalità sarà disponibile.