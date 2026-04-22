OPPO Find X9 Ultra: il nuovo re dei camera phone debutta sul mercato

Il panorama della fotografia mobile raggiunge una nuova vetta con il lancio globale di OPPO Find X9 Ultra, presentato ufficialmente oggi a Milano. Il dispositivo si posiziona come il punto di riferimento assoluto per i creator, introducendo per la prima volta al mondo un teleobiettivo ottico 10x da 50MP con struttura periscopica a cinque riflessioni. Questa innovazione tecnica permette di ottenere scatti nitidi a distanze siderali, riducendo al contempo l'ingombro del modulo fotocamera. Il sistema è completato da una doppia fotocamera Hasselblad da 200MP, che include il nuovo sensore Sony LYTIA 901, capace di catturare una quantità di luce paragonabile ai sensori da un pollice delle generazioni precedenti, garantendo prestazioni eccezionali anche in condizioni di scarsa illuminazione.

La collaborazione con Hasselblad si spinge oltre i filtri software, offrendo un'esperienza hardware e creativa senza precedenti. La nuova Hasselblad Master Mode permette di scattare in formato RAW MAX a 50MP su sei diverse lunghezze focali, evitando elaborazioni artificiali e restituendo colori naturali e dettagli profondi. Per chi cerca un controllo ancora più vicino alle fotocamere tradizionali, OPPO ha presentato il Find X9 Ultra Hasselblad Earth Explorer Kit, un set di accessori che include una custodia con pulsante di scatto fisico e un teleconverter da 300mm in metallo e vetro, capace di estendere lo zoom ottico fino a 13x e mantenere una definizione impeccabile anche oltre i 30x di ingrandimento.

Anche il comparto video riceve un aggiornamento massiccio, supportando la registrazione in 4K a 120fps e, per la prima volta su un flagship del brand, in 8K a 30fps. Grazie al profilo O-Log2 certificato ACES e alla possibilità di caricare 3D LUT personalizzate, il Find X9 Ultra si integra perfettamente nei flussi di lavoro cinematografici professionali. A sostenere queste prestazioni troviamo il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 e una mastodontica batteria da 7.050 mAh, ricaricabile in tempi rapidissimi grazie alla tecnologia SUPERVOOC da 100W. Disponibile nelle varianti Tundra Umber e Canyon Orange al prezzo di 1699,99€, il dispositivo include anche il nuovo sistema operativo ColorOS 16, arricchito da funzioni AI avanzate per la produttività e la gestione intelligente dei contenuti.