NBA Bounce: il basket arcade arriva su Smart TV e Monitor LG

LG Electronics ha annunciato l'arrivo di NBA Bounce sui propri Smart TV e Smart Monitor, espandendo ulteriormente l'offerta di contenuti all'interno del LG Gaming Portal. Sviluppato in collaborazione con Outright Games e il servizio di cloud gaming Blacknut, il titolo è disponibile per tutti i dispositivi dotati di sistema operativo webOS 6.0 e versioni successive. L'obiettivo è portare l'emozione della pallacanestro professionistica americana direttamente nel salotto di casa, trasformando il grande schermo in un campo da gioco dinamico e accessibile a tutti, senza la necessità di console esterne.

NBA Bounce si distingue per un gameplay in stile arcade immediato e divertente, pensato per coinvolgere l'intera famiglia. Il gioco supporta fino a quattro giocatori in locale e offre una grande flessibilità nei controlli: è infatti possibile giocare utilizzando un classico gamepad oppure trasformare il proprio smartphone in un controller tramite un'app compatibile. Con tutte le 30 squadre ufficiali NBA incluse nel roster, gli utenti possono scegliere di vestire i panni dei propri campioni preferiti o persino delle mascotte dei team, personalizzando l'esperienza con look e accessori unici.

L'offerta di gioco è variegata e spazia dalle classiche stagioni NBA ai tornei personalizzati, fino alle sfide 3 contro 3. Una delle caratteristiche più originali è la Modalità Party, che introduce elementi caotici e imprevedibili a ogni quarto, come i palloni elettrificati di "Electroball" o quelli esplosivi di "Ball Pop". Con questa iniziativa, LG conferma il proprio impegno nel rendere il gaming su grande schermo sempre più fluido e integrato, offrendo titoli che combinano l'alta qualità visiva dei propri pannelli con un divertimento immediato e socializzante.