ASUS ROG annuncia gli occhiali gaming XREAL R1: l'immersione totale è realtà

ASUS Republic of Gamers, in collaborazione con XREAL, ha annunciato l'imminente disponibilità a livello mondiale dei ROG XREAL R1, i primi occhiali da gioco al mondo dotati di display micro-OLED con una frequenza di aggiornamento a 240 Hz. Dopo il debutto iniziale avvenuto al CES 2026, il dispositivo è stato sottoposto a mesi di meticolosi perfezionamenti hardware e software per integrarsi alla perfezione nell'ecosistema del brand. Pur offrendo una compatibilità universale come soluzione plug-and-play di alta qualità per dispositivi mobili, PC e console, questo visore leggero esprime il suo massimo potenziale tecnologico come estensione della console portatile ROG Ally, garantendo un controllo intuitivo e un'esperienza di gioco profondamente coinvolgente che ridefinisce i confini del gaming in mobilità.

L'elemento di forza del dispositivo risiede nella capacità di generare un imponente schermo virtuale fino a 171 pollici con un tempo di risposta quasi istantaneo di appena 0,01 ms e una latenza motion-to-photon di 3 ms, specifiche che eliminano qualsiasi sfarfallio dell'immagine o sfocatura da movimento. I giocatori che utilizzano ROG Ally possono beneficiare di una configurazione a doppio display sincronizzato, in cui gli occhiali proiettano l'area di gioco principale mentre il display integrato della console portatile rimane attivo e accessibile. Questo permette di effettuare regolazioni in tempo reale su luminosità, formato e contrasto direttamente tramite l’app Armoury Crate SE, senza dover mai interrompere la sessione d'azione. Per gli utenti PC, il controllo passa attraverso il ROG Control Dock e il software ASUS DisplayWidget Center, che consentono di calibrare le schermate tramite mouse e tastiera abilitando al contempo i mirini dinamici e i timer assistiti della suite ASUS GamePlus, potenziata dall'intelligenza artificiale.

Sul piano dell'interazione visiva e spaziale, il chip dedicato XREAL X1 sblocca il supporto nativo alla tecnologia 3DoF a tre gradi di libertà, consentendo una gestione flessibile dello spazio visivo. Gli utenti possono sfruttare la modalità Anchor per bloccare lo schermo virtuale in un punto fisso della stanza indipendentemente dai movimenti della testa, oppure la modalità Follow per un tracciamento fluido che segue il campo visivo. Un'altra innovazione straordinaria è rappresentata dalla conversione in tempo reale dei contenuti tradizionali da 2D a 3D, che aggiunge profondità realistica a qualsiasi titolo in libreria. L'adattabilità ambientale è invece garantita da lenti elettrocromiche intelligenti che modificano la propria trasparenza in tempo reale: grazie al tracciamento oculare e della testa, le lenti diventano trasparenti quando si distoglie lo sguardo dallo schermo e si scuriscono automaticamente quando si torna a fissare il gioco, con tre livelli di oscuramento manuale e un comando di trasparenza istantanea a clic singolo.

Il coinvolgimento sensoriale viene completato da un comparto sonoro di livello professionale sviluppato in collaborazione con la tecnologia audio Bose. I diffusori integrati creano un ricco panorama acustico tridimensionale in cui ogni dettaglio, dal rumore dei passi più lievi fino alle esplosioni ambientali in lontananza, viene riprodotto con estrema precisione spaziale per aumentare la reattività del giocatore. I nuovi occhiali ROG XREAL R1 saranno distribuiti ufficialmente nel mercato italiano a partire dalla seconda metà di giugno presso gli ASUS Gold Store e i rivenditori autorizzati del programma Powered by ASUS, a un prezzo consigliato al pubblico di 849 euro IVA inclusa.