Rivoluzione in casa Xbox: la CEO Asha Sharma rinnova il leadership team per frenare il calo delle vendite

A soli tre mesi dal suo insediamento, la nuova CEO di Xbox, Asha Sharma, ha annunciato una riorganizzazione radicale dei vertici della divisione gaming di Microsoft. In un memo interno inviato martedì 5 maggio 2026, Sharma ha delineato una strategia volta a snellire i processi burocratici e accelerare l'innovazione tecnica, ammettendo che attualmente per l'azienda è "troppo difficile generare un impatto rapidamente". La mossa arriva in un momento critico: Xbox ha registrato un calo dei ricavi in quattro degli ultimi sei trimestri, con le console Series X e S sistematicamente superate nelle vendite da PlayStation 5 e dalla famiglia Nintendo Switch.

La nuova struttura riflette il background della stessa Sharma, arrivata in Microsoft nel 2024 dopo esperienze in Meta e Instacart per guidare il gruppo CoreAI (responsabile di strumenti come GitHub Copilot). Molti dei nuovi leader provengono proprio da quella divisione, segnando un cambio di paradigma: Xbox non vuole più essere "solo" una piattaforma di gioco, ma un ecosistema tecnologico evoluto.

Tra le nomine chiave spiccano:

Jared Palmer: Ex VP di GitHub e Vercel, si occuperà di infrastruttura, strumenti per sviluppatori e della "qualità del design" (taste).

Tim Allen: Già capo del design presso Instacart e GitHub, assumerà la guida del design di Xbox.

Jonathan McKay: Esperto di crescita con un passato in Meta e OpenAI (dove ha guidato la crescita di ChatGPT), sarà il nuovo Head of Growth.

David Schloss: Proveniente da Instacart, gestirà il business cruciale degli abbonamenti (Game Pass) e del cloud.

Questa ondata di nuovi talenti esterni segna la fine di un'era per alcuni storici dirigenti Microsoft. Kevin Gammill (UX e publishing) lascerà il suo incarico, mentre Roanne Sones (dispositivi ed ecosistema) prenderà un periodo di congedo per poi tornare come consulente. Entrambi vantano 24 anni di carriera all'interno dell'azienda di Redmond.

Il messaggio di Asha Sharma è chiaro: Xbox deve smettere di guardarsi all'interno e tornare a dialogare con la community. Con i recenti tagli ai prezzi degli abbonamenti Game Pass e l'innesto di esperti in intelligenza artificiale applicata ai prodotti consumer, Microsoft spera di invertire la rotta e riconquistare la fiducia dei fan in un mercato videoludico sempre più competitivo e frammentato.