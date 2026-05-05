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Call of Duty dice addio a PS4: il prossimo capitolo sarà solo "Next-Gen"

Activision smentisce ufficialmente i rumor: dopo oltre un decennio, la serie abbandona le console di vecchia generazione per concentrarsi sulla potenza di PS5 e Xbox Series X|S.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 06/05/2026

Gaming

Era solo questione di tempo, ma ora è arrivata la conferma definitiva: il Call of Duty del 2026 non verrà rilasciato su PlayStation 4. Attraverso un post lapidario sui canali social ufficiali, Activision ha messo a tacere le speculazioni che suggerivano una fase di play-test ancora attiva sulla vecchia ammiraglia Sony. "Non sappiamo come sia iniziato questo rumor, ma non è vero", ha dichiarato il team di Call of Duty, segnando una svolta storica per il franchise che, per la prima volta dal 2013 (Call of Duty: Ghosts), salterà una generazione di console.

Sebbene la smentita si riferisca esplicitamente a PS4, è quasi certo che lo stesso destino toccherà a Xbox One, chiudendo definitivamente l'era delle console nate nel 2013. Nonostante il successo di Black Ops 7 (uscito lo scorso anno ancora su vecchie piattaforme), i limiti tecnici dell'hardware datato stavano diventando un freno troppo evidente per gli sviluppatori, desiderosi di sfruttare appieno le potenzialità del ray-tracing e della velocità degli SSD delle console attuali. Una mossa che segue l'esempio di altri colossi del genere, come Battlefield, che aveva già abbandonato il passato per garantire una visione di gioco più ambiziosa.

Sull'identità del nuovo capitolo vige ancora il massimo riserbo, anche se le voci più insistenti puntano verso un possibile Modern Warfare 4. Al di là del titolo, Microsoft ha già chiarito un punto fondamentale per gli abbonati: il nuovo Call of Duty non debutterà al lancio su Game Pass Ultimate, ma arriverà nel catalogo solo dopo circa un anno dall'uscita. Resta ora da capire come questa decisione influenzerà il supporto a lungo termine di Warzone sulle vecchie piattaforme, un dubbio su cui Activision dovrà fare chiarezza nei prossimi mesi mentre i fan si godono gli ultimi aggiornamenti di stagione, inclusi i recenti e bizzarri crossover come quello con RoboCop.



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