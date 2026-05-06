Prime Day 2026: Amazon annuncia il ritorno dell'evento a giugno

Amazon ha confermato ufficialmente che il Prime Day 2026 si terrà nel mese di giugno, promettendo una vasta selezione di sconti su marchi popolari e prodotti di tendenza. L'iniziativa, dedicata esclusivamente agli abbonati Prime, coprirà moltissime categorie merceologiche, tra cui elettronica, cucina, bellezza e abbigliamento. L'obiettivo di quest'anno è offrire ai clienti la possibilità di risparmiare sensibilmente beneficiando, al contempo, delle spedizioni veloci e illimitate che caratterizzano il servizio. L'evento coinvolgerà contemporaneamente oltre 20 paesi, inclusi Italia, Stati Uniti, Regno Unito e diverse nazioni europee e mediorientali, mentre mercati come Giappone e Brasile vedranno l'arrivo delle offerte più avanti nel corso dell'estate.

Il Prime Day 2026 arriva sulla scia di un'edizione 2025 definita come la migliore di sempre, durante la quale i partner di vendita - comprese numerose piccole e medie imprese - hanno registrato volumi di vendita record. Oltre al risparmio economico, Amazon punta con forza sull'efficienza logistica: lo scorso anno in Italia sono stati consegnati oltre 230 milioni di prodotti in giornata o entro 24 ore, stabilendo un nuovo primato di velocità per il territorio nazionale. Questi dati sottolineano il valore dell'abbonamento, che nel 2025 ha permesso ai clienti italiani di risparmiare mediamente oltre 135 euro solo in costi di spedizione, una cifra che supera di quasi tre volte il costo annuale del servizio Prime.

In vista dell'appuntamento di giugno, Amazon sta selezionando nuove collaborazioni con marchi emergenti per garantire proposte uniche e vantaggiose. Per i consumatori, il Prime Day non rappresenta solo un'occasione di shopping, ma un momento strategico per massimizzare i benefici della propria iscrizione. L'azienda invita gli utenti a monitorare le pagine ufficiali per restare aggiornati sulle date esatte e sulle modalità per trarre il massimo vantaggio dalle offerte estive esclusive che verranno svelate nelle prossime settimane.