iOS 26.5 in arrivo: ecco le novità principali volute da Apple

Apple ha ufficialmente rilasciato la versione release candidate di iOS 26.5, segnale inequivocabile che il debutto pubblico dell'aggiornamento è ormai imminente. Sebbene non si tratti di una rivoluzione totale, questo update introduce miglioramenti cruciali per la qualità della vita digitale e patch di sicurezza fondamentali, con un focus particolare sulla chiusura dello storico divario di privacy tra utenti iPhone e Android. La novità più rilevante è infatti la stabilizzazione della crittografia end-to-end per lo standard RCS (Rich Communication Services). Grazie a questa implementazione, le conversazioni testuali con utenti Android smetteranno di essere un "punto cieco" per la sicurezza, garantendo che i messaggi restino privati tra mittente e destinatario. Gli utenti potranno attivare questa funzione tramite un'opzione specifica nelle impostazioni dell'app Messaggi, con etichette chiare che indicheranno quando la protezione è attiva.

Parallelamente alla sicurezza, Apple sta preparando il terreno per un cambiamento strutturale in Apple Maps, che inizierà a ospitare contenuti pubblicitari negli Stati Uniti e in Canada attraverso la sezione "Luoghi suggeriti". L'azienda ha sottolineato con forza l'aspetto della tutela della privacy, assicurando che le interazioni pubblicitarie non saranno collegate all'account Apple dell'utente e che i dati sulla posizione non verranno associati all'ID Apple. Le inserzioni appariranno nei risultati di ricerca con un'etichetta dedicata, simile a quanto già avviene nell'App Store, anche se il programma pubblicitario completo "Apple Business" entrerà in vigore solo nel corso dell'estate. Per quanto riguarda l'estetica, iOS 26.5 celebra il Pride Month con il nuovo sfondo dinamico Pride Luminance, caratterizzato da colori cangianti che reagiscono all'interazione dell'utente con il dispositivo.

Le pressioni normative dell'Unione Europea continuano a influenzare lo sviluppo del software di Cupertino. In conformità con il Digital Markets Act, iOS 26.5 espande significativamente il supporto per i dispositivi di terze parti. Questo significa che smartwatch e cuffie non prodotti da Apple potranno ora beneficiare di funzionalità avanzate come le notifiche, le Attività in tempo reale (Live Activities) e un processo di accoppiamento semplificato, riducendo l'esclusività dell'ecosistema Apple. Anche la gestione finanziaria degli abbonamenti nell'App Store riceve un aggiornamento utile: i produttori di app potranno ora offrire piani di pagamento mensili per abbonamenti annuali, consentendo agli utenti di godere della tariffa scontata dell'abbonamento annuale suddividendo però il costo in dodici rate minori. Mentre iOS 26.5 si prepara al lancio, l'attenzione del settore è già rivolta a iOS 27, che promette di integrare funzioni di intelligenza artificiale ancora più profonde.