Benvenuti nel futuro del benessere: Google presenta il nuovo Fitbit Air

Google ha annunciato il lancio di Fitbit Air, un tracker rivoluzionario che abbandona il display per puntare tutto su comfort, discrezione e profondità dei dati. Progettato per essere indossato 24 ore su 24, questo piccolo "sassolino" tecnologico mira a eliminare le barriere tipiche dei wearable tradizionali, spesso percepiti come troppo ingombranti, complessi o costosi, offrendo un'esperienza focalizzata sul benessere proattivo senza le distrazioni delle notifiche continue.

Nonostante le dimensioni ridotte, Fitbit Air integra sensori ad alta fedeltà capaci di monitorare parametri vitali complessi come il battito cardiaco h24, le aritmie (Afib), i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), la variabilità cardiaca e le fasi del sonno. La sua natura screenless permette all'utente di vivere pienamente il momento presente, delegando l'analisi approfondita dei dati all'app Google Health sullo smartphone. La batteria garantisce fino a una settimana di autonomia, e grazie alla ricarica rapida bastano solo cinque minuti per ottenere un'intera giornata di energia, rendendolo il compagno ideale anche per chi alterna l'uso del Pixel Watch durante il giorno e desidera un dispositivo più leggero per la notte.

L'integrazione con Google Health Coach rappresenta il vero cuore pulsante del dispositivo. Fitbit Air è in grado di rilevare automaticamente le attività fisiche più comuni, migliorando la precisione del tracciamento nel tempo grazie all'apprendimento personalizzato. Una funzione particolarmente innovativa permette all'utente di scattare una foto alle attrezzature cardio o alle schede di allenamento in palestra per registrare istantaneamente l'attività. Questa sinergia tra hardware e intelligenza artificiale trasforma i dati grezzi in raccomandazioni personalizzate, agendo come un vero e proprio assistente sanitario digitale.

Il design non è stato trascurato: il nucleo tecnologico può essere facilmente inserito in diversi cinturini, tra cui il Performance Loop in materiali riciclati, l'Active Band in silicone resistente al sudore e l'Elevated Modern Band, che trasforma il tracker in un elegante braccialetto. Spicca inoltre la Special Edition co-progettata con Stephen Curry, caratterizzata da colori ispirati al basket e un design ingegnerizzato per massimizzare il flusso d'aria durante gli allenamenti intensi. Fitbit Air è già disponibile in pre-ordine al prezzo di 99,99 euro, includendo tre mesi di prova di Google Health Premium per l'accesso completo a tutte le funzioni avanzate.