Più potenza per tutti: Qualcomm svela i nuovi Snapdragon 6 Gen 5 e 4 Gen 5

Qualcomm Technologies ha ufficialmente ampliato la propria offerta mobile annunciando le piattaforme Snapdragon 6 Gen 5 e Snapdragon 4 Gen 5, due chip di nuova generazione pronti a ridefinire gli standard di efficienza e reattività per la fascia media e quella d'ingresso. Il lancio, previsto per la seconda metà del 2026, coinvolgerà colossi globali come Honor, OPPO, realme e REDMI, con l'obiettivo dichiarato di portare tecnologie d'avanguardia su un numero sempre maggiore di dispositivi nel mondo, garantendo al contempo un'autonomia affidabile e duratura.

La vera rivoluzione introdotta da queste piattaforme è la tecnologia Snapdragon Smooth Motion UI, progettata per eliminare lag e interruzioni garantendo una navigazione fluida e reattiva. I dati tecnici evidenziano miglioramenti sostanziali: sullo Snapdragon 6 Gen 5 le applicazioni si avviano il 20% più velocemente, mentre sullo Snapdragon 4 Gen 5 il balzo è ancora più marcato, con un incremento della velocità di apertura delle app del 43% e una riduzione dello stuttering dello schermo pari al 25%. Questi numeri si traducono in un'esperienza quotidiana decisamente più dinamica, capace di rendere immediata ogni interazione con lo smartphone.

Analizzando nel dettaglio le singole proposte, lo Snapdragon 6 Gen 5 democratizza funzioni precedentemente riservate ai top di gamma, come la fotografia basata sull'AI per scatti di alta qualità in ogni condizione e il debutto del Qualcomm Adaptive Performance Engine 4.0 per il gaming. Le prestazioni della GPU sono state potenziate del 21%, integrate da una connettività all'avanguardia che supporta il 5G ultra-rapido e il Wi-Fi 7. Sul fronte entry-level, lo Snapdragon 4 Gen 5 segna una svolta epocale: la GPU registra un incremento di potenza del 77%, permettendo per la prima volta in questo segmento di raggiungere un gameplay a 90 FPS. Inoltre, l'introduzione del supporto Dual SIM Dual Active (DSDA) consente di gestire contemporaneamente due reti 5G, eliminando ogni barriera nella comunicazione moderna.