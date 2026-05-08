Singapore Airlines vola nel futuro con Starlink: Wi-Fi ad alta velocità su tutta la flotta

Singapore Airlines (SIA) ha annunciato una svolta radicale per l'esperienza di volo: a partire dal primo trimestre del 2027, la compagnia introdurrà progressivamente il servizio Wi-Fi basato sulla costellazione di satelliti in orbita terrestre bassa (LEO) di Starlink. Questa innovazione tecnologica permetterà di offrire ai passeggeri una connessione a banda larga di qualità paragonabile a quella domestica, superando i limiti dei sistemi satellitari tradizionali. Il piano di implementazione, che si prevede di completare entro la fine del 2029, coinvolgerà inizialmente gli aeromobili Airbus A350-900 (nelle versioni long-haul e ultra-long-range) e i giganti del cielo Airbus A380.

L'integrazione degli Aero Terminal di Starlink consentirà di raggiungere velocità fino a 1 Gbps per antenna, garantendo una navigazione fluida e senza interruzioni dal decollo fino all'atterraggio. Grazie a questa potenza di calcolo, i viaggiatori di ogni classe potranno dedicarsi ad attività ad alto consumo di dati finora complesse in alta quota, come lo streaming video in alta definizione, il gaming online, la condivisione istantanea sui social media e l'invio di file professionali di grandi dimensioni. La rete Starlink, forte di oltre 10.000 satelliti già operativi, assicurerà una copertura globale costante, eliminando i "punti ciechi" durante le rotte intercontinentali.

La compagnia ha confermato che il passaggio alla nuova tecnologia non comporterà costi aggiuntivi per i suoi clienti affezionati. Il servizio rimarrà gratuito e illimitato per i passeggeri di Suites, First Class e Business Class, oltre che per i membri del Club PPS. Anche gli iscritti al programma KrisFlyer che viaggiano in Premium Economy ed Economy Class potranno continuare a beneficiare della connettività gratuita a bordo degli aeromobili abilitati, consolidando la posizione di Singapore Airlines come leader mondiale per l'intrattenimento e il comfort di bordo.