Incognito Chat: Meta lancia la modalità di conversazione con l'IA totalmente privata

Meta ha annunciato il lancio di Incognito Chat, una nuova funzione per WhatsApp e per l'app Meta AI che introduce un livello di privacy senza precedenti nell'interazione con l'intelligenza artificiale. A differenza delle modalità in incognito già presenti in altre applicazioni, dove i messaggi vengono comunque processati dai server dell'azienda, Incognito Chat garantisce che nessuno - nemmeno Meta - possa leggere le domande poste o le risposte ricevute. Questa innovazione risponde alla crescente necessità degli utenti di discutere temi estremamente sensibili, come salute, questioni finanziarie o consigli di carriera, in uno spazio protetto e invisibile all'esterno.

Il sistema si basa sulla tecnologia Private Processing di WhatsApp, che elabora i dati in un ambiente sicuro e isolato. Di default, le conversazioni sono temporanee e scompaiono automaticamente, eliminando ogni traccia dello scambio e assicurando che le informazioni non vengano salvate per futuri addestramenti o analisi. Questa trasparenza mira a offrire agli utenti la libertà di esplorare idee e quesiti complessi senza il timore di essere monitorati, stabilendo un nuovo standard di sicurezza per la generative AI nel settore della messaggistica istantanea.

Le novità non si fermano qui: nei prossimi mesi Meta introdurrà anche Sidechat, una funzione che, sempre protetta dal Private Processing, permetterà di ricevere assistenza privata dall'IA contestualmente a una normale chat di gruppo o singola, senza interrompere la conversazione principale. Il rilascio di Incognito Chat avverrà gradualmente su scala globale nel corso dei prossimi mesi, segnando un passo decisivo verso un'intelligenza artificiale sempre più personale e sicura.