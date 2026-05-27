▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Nasce FantaMondiale DAZN: il Mondiale 2026 si gioca da fantallenatori

In collaborazione con Fantacalcio, la nuova app unisce pronostici, schieramenti in tempo reale e il supporto dei talent televisivi per un'esperienza interattiva.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 01/06/2026

Gaming

DAZN, emittente ufficiale in Italia della Coppa del Mondo FIFA 2026, segna un punto di svolta nell'intrattenimento sportivo digitale lanciando FantaMondiale DAZN. Sviluppata in collaborazione con Fantacalcio, la nuova applicazione è già disponibile su tutti gli store online e punta a trasformare i tifosi in veri e propri commissari tecnici virtuali durante tutto il corso della competizione. L'iniziativa nasce per unire la visione delle partite in diretta a un'esperienza social e interattiva, ampliando il coinvolgimento della community oltre i tradizionali novanta minuti di gioco.

Il gameplay si articola in due fasi strategiche e mette in palio numerosi premi. Prima del fischio d'inizio del torneo, gli utenti sono chiamati a effettuare le proprie previsioni a lungo termine, indicando la nazionale vincitrice, il capocannoniere e il posizionamento nei gironi. Una volta iniziata la competizione, il gioco si sposta sul campo reale: per ogni singola partita sarà necessario selezionare i calciatori da schierare in base ai bonus e indovinare l'andamento del match. Ad arricchire le dinamiche di gioco interverranno cinque volti noti di DAZN - Pierluigi Pardo, Federica Zille, Emanuele Giaccherini, Marco Russo e Andrea Marinozzi - nel ruolo di allenatori in seconda. Associandosi a uno di loro, i partecipanti otterranno il vantaggio di poter schierare un calciatore extra scelto direttamente dal talent di riferimento.

Come sottolineato dal CEO di DAZN Italia, Stefano Azzi, e dal fondatore di Fantacalcio, Nino Ragosta, questa partnership risponde alla richiesta del pubblico di un intrattenimento integrato dove l'evento sportivo e l'engagement viaggiano di pari passo. L'applicazione va a integrare l'ecosistema digitale della piattaforma, che per la Coppa del Mondo 2026 ha potenziato le sue funzionalità di fruizione includendo il sistema Multi View, le chat comunitarie della FanZone e contenuti editoriali dedicati in cui i talent condivideranno consigli e commenti sulle formazioni, rendendo l'esperienza del Mondiale totalmente immersiva e condivisa.



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Gaming
Samsung rivoluziona i display: debutta...
Gaming
"007 First Light" arriva su GeForce NOW con un...
Gaming
L'effetto nostalgia colpisce ancora: il...
Gaming
L'universo gaming e tech a portata di clic: MSI...
Gaming
Xbox mode debutta su Windows 11: l'esperienza...
Gaming
ASUS Republic of Gamers: in arrivo il mini PC...

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.