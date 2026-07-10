Sony presenta la nuova RX10 V: la super zoom “all-in-one” che ridefinisce la fotografia versatile

Sony alza l'asticella con il lancio della RX10 V, la quinta iterazione di una serie diventata punto di riferimento per chi cerca una fotocamera versatile senza rinunciare alla qualità professionale. Con un obiettivo integrato che copre un range focale vastissimo, dai 24 mm ai 600 mm, questa macchina si propone come una soluzione unica, in grado di gestire qualsiasi situazione senza il bisogno di sostituire le ottiche. Al cuore del sistema troviamo un sensore CMOS Exmor RS di tipo 1.0 accoppiato al potente processore d’immagine BIONZ XR, una combinazione che assicura risultati spettacolari e una fedele riproduzione dei colori, anche in condizioni di luce meno favorevoli.

La vera rivoluzione di questo modello è l’introduzione dell'AF con riconoscimento in tempo reale basato sull’intelligenza artificiale, un sistema avanzato capace di identificare con estrema precisione soggetti umani, animali, uccelli, insetti e mezzi di trasporto. Questa tecnologia, alimentata da un’unità di elaborazione dedicata, permette di mantenere il focus perfetto anche quando i soggetti sono di spalle o con volti parzialmente oscurati, garantendo che nessun momento decisivo vada perduto. Le prestazioni ad alta velocità sono uno dei pilastri di questa fotocamera, che supporta lo scatto continuo blackout free fino a 30 fps con tracciamento AF/AE completo, rendendola ideale per la fotografia sportiva e naturalistica.

Gli appassionati di video troveranno una dotazione tecnica di prim’ordine, grazie alla possibilità di registrare in 4K a 120p, supportata dalla stabilizzazione in Active Mode per riprese fluide anche a mano libera. Funzioni avanzate come l'Auto Framing, che mantiene il soggetto inquadrato ottimamente, e il supporto a profili come S-Cinetone e S-Log3, rendono la RX10 V una compagna eccellente anche per chi cerca una resa cinematografica. La fotocamera permette inoltre di importare LUT utente, offrendo un controllo creativo totale già in fase di ripresa.

Il design della RX10 V strizza l'occhio alla filosofia della celebre serie mirrorless Alpha di Sony, migliorando sensibilmente l’ergonomia, la disposizione dei pulsanti e l'intuitività dei comandi. Il nuovo mirino elettronico OLED Quad-VGA offre una chiarezza di composizione senza precedenti, mentre l'autonomia è stata notevolmente potenziata grazie all'utilizzo della batteria NP-FZ100, che garantisce circa 630 scatti per carica, un incremento sostanziale rispetto alla generazione precedente. La costruzione, caratterizzata da un design resistente a polvere e umidità, rende questa fotocamera lo strumento perfetto per affrontare ogni avventura all'aperto.

Infine, l'integrazione del supporto per la Creators’ App di Sony permette una gestione del flusso di lavoro semplificata, facilitando il trasferimento dei file verso lo smartphone o il cloud, oltre al controllo remoto del dispositivo. La RX10 V si conferma così uno strumento completo e all’avanguardia, capace di coniugare in un unico, potente corpo macchina tutto ciò che serve per immortalare la bellezza della vita quotidiana, le dinamiche dello sport e i dettagli più complessi della natura.