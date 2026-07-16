Fujifilm lancia la instax mini 99 Silver: il design iconico incontra la creatività analogica

Fujifilm ha annunciato l'arrivo della versione Silver della instax mini 99, la fotocamera istantanea analogica di fascia alta che dal 2026 si affianca al classico modello nero. Questa nuova variante, caratterizzata da una finitura classica ed elegante, mantiene inalterate le dotazioni tecnologiche che permettono agli appassionati di elevare il potenziale di ogni scatto, unendo l'estetica intramontabile instax a funzionalità d'avanguardia progettate per la sperimentazione artistica. Il cuore della proposta rimane l'innovativo Color Effect Dial, una ghiera che integra LED interni in grado di imprimere sei diverse colorazioni - Faded Green, Warm Tone, Light Blue, Soft Magenta, Sepia e Light Leak - direttamente sulla pellicola, rendendo ogni immagine un pezzo unico e irripetibile.

La versatilità creativa è ulteriormente potenziata dal nuovo Manual Vignette Switch, situato sull'alloggiamento dell'obiettivo, che permette di aggiungere un tocco artistico e profondo tramite una cornice ombreggiata manuale. La fotocamera offre inoltre un controllo granulare su ogni parametro dello scatto: attraverso la Brightness Control Dial, l'utente può scegliere tra cinque livelli di esposizione, mentre le diverse modalità di scatto - tra cui Indoor per la bassa luminosità, Sports per l'azione, Double Exposure per la sovrapposizione e Bulb per effetti luminosi prolungati - garantiscono massima flessibilità in ogni condizione ambientale. Anche la messa a fuoco è stata pensata per offrire precisione chirurgica, con modalità dedicate Landscape, Standard e Macro, quest'ultima ideale per dettagli ravvicinati e selfie fino a 0,3 metri.

L'esperienza d'uso è completata da dotazioni pensate per la massima comodità, come l'autoscatto integrato, i controlli avanzati del flash - che includono la rimozione occhi rossi e l'opzione di disattivazione - e un'impugnatura di base fresata di precisione con attacco per treppiede, che funge anche da grip ergonomico per una presa sicura.

La nuova instax mini 99 Silver sarà disponibile a partire dalla fine di luglio 2026 al prezzo al dettaglio consigliato di 199,99 EUR. Con questa uscita, Fujifilm amplia le possibilità di scelta per chi cerca un oggetto di design capace di trasformare il momento dello scatto in un’esperienza artistica completa, confermando la posizione di leadership del brand nel mondo della fotografia istantanea analogica.