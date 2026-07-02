Samsung trasforma le aule digitali: arrivano i nuovi strumenti AI e di gestione personalizzata

Samsung Electronics ha annunciato, in occasione della conferenza ISTELive 26 di Orlando, una significativa evoluzione tecnologica per la propria gamma di Samsung Interactive Display basati su Android, introducendo soluzioni innovative pensate per ottimizzare l’esperienza di insegnamento e la gestione delle infrastrutture scolastiche. Al centro di questa trasformazione si trova la Samsung Account Management Solution (AMS), un sistema studiato per superare le sfide legate all'utilizzo di dispositivi condivisi in aula. Grazie a questa tecnologia, i docenti possono accedere al proprio profilo personale su qualsiasi display compatibile della scuola utilizzando semplicemente un codice QR o un badge identificativo abilitato NFC. Questa flessibilità permette di caricare istantaneamente layout, segnalibri, applicazioni preferite e file salvati sul cloud, trasformando ogni schermo in uno spazio di lavoro didattico personalizzato che segue l'insegnante da un'aula all'altra.

Parallelamente alla personalizzazione, Samsung ha potenziato la governance IT attraverso il nuovo Samsung Education Portal, una piattaforma centralizzata che consente ai responsabili tecnici di gestire utenti, autorizzazioni e dispositivi con estrema efficienza. Il portale introduce la funzionalità Tags, che permette di organizzare i display per istituto, edificio o classe specifica, supportando al contempo l'invio di avvisi di emergenza preconfigurati in sinergia con le principali piattaforme di notifica. Questa infrastruttura garantisce non solo una maggiore sicurezza, inclusa la possibilità di bloccare lo schermo durante le pause, ma assicura che il parco dispositivi sia sempre pronto all'uso, ottimizzando i flussi di lavoro amministrativi.

Il salto di qualità nella didattica arriva però con il nuovo Samsung AI Assistant, un set di strumenti basati sull'intelligenza artificiale integrati direttamente nei display. Attraverso funzioni avanzate come Circle to Search, i docenti possono interrogare il web in tempo reale cerchiando testi o immagini sullo schermo per arricchire le lezioni con contenuti multimediali correlati. L'assistente AI supporta inoltre l'inclusività e l'interazione grazie alla trascrizione vocale in tempo reale, che rende i contenuti accessibili agli studenti con disabilità uditive o multilingue, e alla generazione automatica di riepiloghi e quiz interattivi basati sui materiali registrati, offrendo ai docenti un monitoraggio immediato della comprensione della classe.

L'impegno di Samsung verso il settore educativo si estende anche all'hardware, con l'introduzione di nuovi modelli basati sul sistema operativo Android 16, che promette notevoli miglioramenti in termini di sicurezza e accessibilità. La gamma si amplia con le serie WAF-S e WAHX-M, quest'ultima caratterizzata dall'inedita opzione da 98 pollici, ideale per aule universitarie e spazi di apprendimento di grandi dimensioni. Tutti i dispositivi godono della certificazione EDLA, che assicura un'integrazione nativa con l'ecosistema Google, e sono progettati per supportare le funzioni di intelligenza artificiale on-device come il comando vocale e il calcolo avanzato, garantendo una flessibilità tecnologica destinata a ridefinire gli standard dell'istruzione digitale.