Withings BodyFit arriva in Europa: la precisione clinica della DEXA direttamente a casa

Withings ha ufficialmente annunciato l'arrivo sul mercato europeo di Withings BodyFit, una bilancia intelligente progettata per offrire un’analisi della composizione corporea con precisione di livello DEXA direttamente tra le mura domestiche. Disponibile dal 2 luglio 2026, questo dispositivo si rivolge ad atleti, persone attente alla forma fisica e a chiunque intenda intraprendere un percorso di perdita di peso controllato. Il funzionamento di BodyFit si basa su un design innovativo caratterizzato da un'impugnatura retrattile che permette di effettuare una scansione segmentale completa in sei zone del corpo, riducendo i tempi di misurazione a soli 20 secondi. La tecnologia alla base del dispositivo è la Spettroscopia di Impedenza Bioelettrica (BIS), che opera su 13 frequenze fino a 800 kHz ed è stata validata rispetto agli standard clinici DEXA, raggiungendo una correlazione del 99% per la massa grassa e del 98% per quella muscolare.

Particolarmente rilevante è il supporto offerto agli utenti di GLP-1, per i quali il mantenimento della massa muscolare durante una rapida perdita di peso rappresenta una priorità fondamentale. Grazie a uno scanner corporeo animato zona per zona, BodyFit consente di verificare costantemente il proprio equilibrio muscolo-grasso, aiutando a monitorare la riduzione del grasso viscerale e a garantire la protezione della massa muscolare essenziale. Oltre alla semplice misurazione, la bilancia funge da vero e proprio allenatore personale, trasformando il dato del peso in un percorso di salute personalizzato gestito tramite l'app Withings. Il sistema monitora automaticamente il bilancio calorico e fornisce raccomandazioni basate sulle abitudini dell'utente, eliminando la necessità di effettuare registrazioni manuali. Withings BodyFit è acquistabile in Europa a partire dal 2 luglio 2026 al prezzo di 249,95 euro sul sito ufficiale withings.com, con una disponibilità prevista in futuro anche su Amazon e presso rivenditori selezionati.