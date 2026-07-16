L'Unione Europea esenta Apple Watch e AirPods dall'obbligo di batteria rimovibile

La Commissione Europea ha introdotto ieri importanti esenzioni al Regolamento Batterie, stabilendo che dispositivi come l'Apple Watch e gli AirPods non saranno soggetti all'obbligo di offrire batterie rimovibili e sostituibili dall'utente. La normativa originaria, nata con l'obiettivo di estendere il ciclo di vita dei prodotti elettronici e facilitare il recupero dei materiali, prevedeva generalmente che i dispositivi di consumo venduti nell'area dovessero permettere una facile sostituzione dell'accumulatore. Tuttavia, la Commissione ha deciso di ampliare la lista delle categorie esenti, includendo ora ben sei nuove tipologie di prodotti, tra cui gli smartwatch, i fitness tracker e altri dispositivi indossabili.

La decisione si basa su valutazioni tecniche simili a quelle già applicate per prodotti come gli spazzolini elettrici: forzare l'apertura di un involucro compatto e sigillato comporterebbe il rischio concreto di compromettere l'integrità del dispositivo, rendendolo vulnerabile alle infiltrazioni d'acqua e creando potenziali pericoli per la sicurezza dell'utente. Inoltre, l'esenzione è stata estesa ai prodotti la cui costruzione rende la rimozione della batteria intrinsecamente pericolosa o tecnicamente irrealizzabile con le attuali metodologie di produzione industriale. Queste nuove categorie coprono efficacemente non solo i dispositivi Apple, ma anche gli occhiali smart di Meta, risolvendo criticità emerse nel processo di conformità normativa per il mercato europeo.

Non tutti i prodotti beneficeranno di tale deroga: il regolamento resta rigoroso per le categorie non esenti, tanto che aziende come Nintendo hanno già annunciato l'intenzione di commercializzare versioni di console, come il futuro Switch 2, dotate di batteria sostituibile dall'utente per rispettare le normative in arrivo. Per quanto riguarda Apple, il colosso di Cupertino continua a gestire l'assistenza alle batterie attraverso la propria rete di Apple Store, i fornitori autorizzati e il programma Self Service Repair. Il provvedimento adottato dalla Commissione dovrà ora superare il controllo del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'UE. Una volta superata questa fase, il regolamento entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, preparandosi al rollout completo previsto per il 2027.