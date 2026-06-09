Epson lancia due nuovi scanner di rete A3 ad alta velocità per la digitalizzazione aziendale

Epson ha annunciato il potenziamento della propria gamma di scanner business attraverso l'introduzione di due nuovi modelli in formato A3: il WorkForce DS-51000WN e il WorkForce DS-71000WN. Si tratta di dispositivi flatbed progettati appositamente per rispondere alle crescenti pressioni di digitalizzazione rapida, sicura ed efficiente all'interno di organizzazioni e grandi aziende caratterizzate da elevati volumi di acquisizione documentale sia in formato A3 sia in formato A4.

I nuovi scanner sono stati sviluppati per supportare diversi settori verticali e ambienti professionali condivisi. Trovano infatti applicazione nelle strutture sanitarie per la dematerializzazione di cartelle cliniche e documenti amministrativi, negli studi legali per l'archiviazione di contratti e fascicoli, e in tutti i contesti che richiedono un'acquisizione affidabile sia da piano fisso sia tramite alimentatore automatico di fogli. Entrambi i modelli uniscono un design compatto ad elevate velocità di scansione, e sono equipaggiati con funzionalità di rete integrate, connettività SuperSpeed USB 3.2 e un'interfaccia touch-screen intuitiva che ne semplifica l'utilizzo da parte di utenti con differenti competenze professionali.

La vera distinzione tra i due dispositivi risiede nelle capacità di integrazione sistemistica. Il modello top di gamma, WorkForce DS-71000WN, aggiunge infatti la funzionalità Open Platform di Epson basata sul web. Questa architettura permette allo scanner di connettersi in modo nativo sia con le soluzioni software proprietarie sia con applicazioni di terze parti, consentendo al dispositivo di inserirsi all'interno di un ecosistema documentale centralizzato e garantendo un'esperienza d'uso coerente con gli altri prodotti del marchio, come le stampanti multifunzione.

Sul piano della compatibilità e della sicurezza informatica, l'intera gamma risulta pienamente integrata con l'ecosistema software di Epson, che include soluzioni come Document Capture Pro per Windows, Document Capture per Mac ed Epson Connect. Per soddisfare le esigenze dei team IT e dei service provider nella gestione sicura dei flussi di lavoro, il modello DS-71000WN estende ulteriormente il proprio raggio d'azione supportando strumenti avanzati di controllo e monitoraggio quali Epson Print Admin, Epson Print Admin Advanced Workflow ed Epson Print Admin Serverless.