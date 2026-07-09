Meliconi trasforma l'ascolto televisivo condiviso con il nuovo bundle di cuffie HP Digital Smart

Guardare la TV in compagnia oggi diventa un'esperienza di pura qualità grazie al nuovo bundle di cuffie HP Digital Smart di Meliconi. Questa soluzione è pensata per chi desidera condividere film, serie TV o programmi senza rinunciare alla propria libertà di ascolto e senza disturbare chi si trova attorno. Il kit include due cuffie wireless, pronte all'uso, che si adattano praticamente a ogni televisore presente sul mercato, grazie alla doppia possibilità di connessione tramite ingressi audio ottico digitale o analogico.

Il vero punto di forza di questo sistema è la tecnologia Full Digital 2.4 GHz, che permette di trasmettere il segnale audio dalla base trasmittente alle cuffie in formato puramente digitale. Questo garantisce un suono nitido, privo di quelle fastidiose interferenze tipiche dei vecchi sistemi analogici, offrendo una connessione costantemente stabile. Oltre alla qualità audio, il bundle eccelle anche in termini di autonomia, garantendo fino a 40 ore di utilizzo con una sola ricarica, un valore che posiziona il prodotto ai vertici della categoria.

Il comfort è un altro pilastro del design di Meliconi. Le cuffie sono leggere ed ergonomiche, dotate di padiglioni morbidi che isolano dai rumori ambientali, rendendo possibile l'utilizzo prolungato durante intere serate di intrattenimento. La caratteristica distintiva che rende il bundle indispensabile per la visione in coppia o in famiglia è la regolazione indipendente del volume: ogni utente può gestire il livello audio desiderato direttamente dalla propria cuffia, un vantaggio fondamentale per chi ha esigenze d'ascolto differenti.

L'installazione è estremamente semplice: la base di trasmissione, compatta e discreta, può essere facilmente occultata dietro il televisore e si alimenta tramite un comune cavo USB, evitando così l'ingombro di trasformatori esterni. Con una dotazione che include tutti i cavi necessari, dal digitale ottico all'AUX, il sistema è subito pronto per l'uso. Disponibile presso la grande distribuzione, nei negozi specializzati e sui principali siti di e-commerce, il bundle Meliconi HP Digital Smart è proposto al pubblico a un prezzo consigliato di 143,49 euro, confermandosi come un alleato ideale per un intrattenimento domestico immersivo, privato e finalmente condiviso senza compromessi.