SBS rivoluziona la gestione energetica con la nuova gamma di soluzioni per laptop

In un panorama dominato da una società sempre più digitale, dove laptop, smartphone e tablet sono strumenti imprescindibili per il lavoro e lo studio, SBS risponde alle necessità quotidiane degli utenti con il lancio della nuova gamma Laptop. Questa linea nasce per colmare il vuoto lasciato dai produttori che, seguendo nuove logiche di sostenibilità, scelgono sempre più spesso di non includere il caricatore nelle confezioni, trasformando una carenza di mercato in un’opportunità per offrire soluzioni di ricarica ad alte prestazioni, affidabili e pensate per adattarsi a qualsiasi contesto, dalla casa all'ufficio fino alla mobilità.

Al centro di questa offerta vi è una vasta scelta di wall charger che coprono potenze da 30W fino a 140W, garantendo massima flessibilità per ogni tipologia di device. Grazie all’integrazione della tecnologia Power Delivery 3.0, i caricabatterie regolano automaticamente la potenza in base al dispositivo collegato, assicurando un flusso energetico rapido e stabile. La vera innovazione risiede nell’utilizzo della tecnologia GaN, che non solo migliora l'efficienza energetica e la resistenza termica, ma permette di ottenere un design compatto e leggero, ideale per chi viaggia costantemente. La gestione della potenza è ulteriormente perfezionata dalla funzione Programmable Power Supply, capace di modulare tensione e corrente in tempo reale per una ricarica sempre ottimizzata.

Per chi cerca una soluzione immediata e pratica, SBS propone dei kit completi composti da caricabatterie e cavo USB-C, ideali per chi necessita di una postazione di lavoro efficiente senza complicazioni. La qualità dell'esperienza d'uso è garantita anche dalla nuova linea di cavi USB-C ad alte prestazioni, progettati per supportare potenze fino a 240W e una velocità di trasferimento dati di 480 Mbps. La durabilità è assicurata dal rivestimento in nylon intrecciato, che previene i grovigli e resiste all'usura, offrendo lunghezze fino a 3 metri per una libertà di movimento senza paragoni.

L'ottimizzazione dello spazio sulla scrivania trova la sua espressione massima nelle nuove Desk Charging Station, capaci di erogare fino a 240W di potenza complessiva. Attraverso l'uso della Dynamic Power Distribution, questi hub distribuiscono l'energia in modo intelligente tra laptop e dispositivi mobile, monitorando lo stato della ricarica tramite display intelligenti. L'offerta si completa con un alimentatore universale da 100W e un kit specifico per auto, progettato per ricaricare laptop anche durante i tragitti più brevi con la massima sicurezza e protezione contro i surriscaldamenti. Con questa gamma, SBS conferma il proprio impegno nel semplificare la vita quotidiana degli utenti, offrendo un'energia affidabile ovunque sia necessario, in un ecosistema tecnologico sempre connesso.