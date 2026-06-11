LG gram: il laptop leggero e con funzioni AI per il "Summer Reset" digitale

Con l’arrivo dell’estate cresce il desiderio di adattare spazi, routine e mentalità alla nuova stagione, investendo anche il proprio ecosistema tecnologico attraverso un vero e proprio riordino. Cartelle sature, applicazioni inutilizzate e dispositivi dal peso eccessivo alimentano un senso di caos che si riflette negativamente sulla produttività quotidiana. In questo scenario si inserisce la nuova linea LG gram, concepita come lo strumento ideale per un Summer Reset digitale completo, capace di coniugare un'estetica essenziale a performance di alto livello. Con un peso ridotto che parte da meno di 1 kg, questo laptop è stato progettato per alleggerire le giornate di chi lavora in mobilità, trasformando la postazione operativa in un ambiente armonioso, pulito e libero da ingombri.

La nuova generazione di dispositivi supporta uno stile di vita dinamico e costantemente connesso, sfruttando l'architettura dei processori Intel® Core™ Ultra di ultima generazione per gestire flussi intensi di multitasking, navigazione web e creazione di contenuti. La dotazione tecnica si completa con una batteria a lunga durata, fondamentale per eliminare la necessità di trasportare caricabatterie, e con un display IPS ad alta risoluzione calibrato per ridurre l'affaticamento visivo. Questo pacchetto hardware permette di assecondare la creatività ovunque si trovi l'utente, assicurando lo sviluppo fluido delle idee senza interruzioni operative.

A ottimizzare radicalmente l'esperienza d'uso interviene gram AI, il cuore intelligente del laptop progettato per semplificare la gestione documentale e ridurre il carico di lavoro. L'intelligenza artificiale integrata aiuta a riorganizzare file e informazioni, consentendo di scrivere testi, strutturare appunti e rintracciare rapidamente documenti e pagine web salvate in precedenza. Per mantenere un equilibrio perfetto tra velocità e sicurezza, il sistema adotta una combinazione sinergica di AI on-device e cloud, eseguendo le operazioni più sensibili e rapide direttamente sul PC per garantirne il funzionamento offline, e ricorrendo alla rete solo per approfondimenti complessi. Nei modelli top di gamma, la presenza di Copilot+ e di una NPU dedicata permette di elevare ulteriormente l'efficienza complessiva, adattando progressivamente il laptop alle abitudini quotidiane dell'utente.