Sony espande i display professionali con Crystal LED UNIFY: un colosso all-in-one da 135 pollici

Sony ha annunciato lo sviluppo di Crystal LED UNIFY (ZRL-135SG), un innovativo display LED a visione diretta all-in-one da 135 pollici concepito per coniugare l'eccellenza visiva del marchio con una straordinaria semplicità di gestione. Pensata come una soluzione pronta all'uso per semplificare i processi di ordinazione, installazione e manutenzione, questa periferica si inserisce nell'ecosistema di soluzioni di visualizzazione aziendali integrandosi alla perfezione con la gamma di display professionali BRAVIA. Il dispositivo, caratterizzato da una risoluzione Full HD, un pixel pitch di 1,5 mm e una luminosità massima di 800 cd/m², farà il suo debutto sul mercato all'inizio del 2027, proponendosi come una scelta d'avanguardia ed economica per l'allestimento di sale riunioni, sale del consiglio e spazi comuni nel settore corporate e dell'istruzione superiore.

Il vero punto di svolta del Crystal LED UNIFY risiede nell'architettura strutturale ideata per azzerare le complessità logistiche tipiche dei grandi schermi modulari. Il sistema completo viene fornito con cinque unità display preassemblate e un'unità di controllo, una configurazione che permette a sole due persone di completare l'intera installazione a parete in circa un'ora senza la necessità di interventi elettrici speciali o cablaggi complessi. La manutenzione a lungo termine è agevolata da un'unità di controllo estraibile con accesso frontale che riduce drasticamente i tempi di inattività del display. Dal punto di vista del design, lo schermo vanta un profilo ultrasottile che mantiene una profondità inferiore a 100 mm dalla parete, mentre le cornici ridotte al minimo e l'elettronica nascosta dietro il pannello eliminano ogni distrazione visiva negli uffici moderni.

Le prestazioni visive rimangono fedeli agli standard professionali di Sony grazie a una tecnologia di superficie antiriflesso che assicura una visione ottimale e colori naturali anche all'interno di ambienti fortemente illuminati dalla luce diurna. La continuità operativa per chi già utilizza i prodotti del brand è garantita dall'adozione della stessa interfaccia utente dei display BRAVIA e dalla compatibilità nativa con la piattaforma Remote Device Management (RDM) di Sony. Questa sinergia consente una gestione centralizzata dei dispositivi all'interno di sale conferenze multi-display, supportando ingressi con risoluzione 4K. Infine, la robustezza strutturale è assicurata da un rivestimento protettivo superficiale sul pannello LED che difende i diodi da urti e contatti accidentali, rendendo lo schermo idoneo all'installazione in aree ad alto traffico come atri aziendali e contesti universitari.