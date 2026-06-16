Nuova gamma Kindle Scribe: l'esperienza di scrittura e lettura si evolve

E' ufficialmente disponibile in Italia la nuova generazione di Kindle Scribe, un dispositivo che unisce le funzionalità di un e-reader a quelle di un vero e proprio taccuino digitale. Amazon ha arricchito la famiglia con modelli riprogettati per garantire una migliore ergonomia e una maggiore velocità, introducendo al contempo il primo Kindle Scribe Colorsoft, dotato di un display a colori. Questi nuovi dispositivi si presentano come strumenti ultra-sottili e leggeri, caratterizzati da uno spessore di soli 5,4 millimetri e un peso di 400 grammi, garantendo una portabilità senza precedenti. Grazie a un nuovo chip quad-core con tecnologia di visualizzazione Oxide, la reattività nella scrittura e nel cambio di pagina è aumentata del 40%, offrendo una fluidità che richiama da vicino la naturalezza della carta stampata.

L'esperienza d'uso è stata ulteriormente perfezionata per proteggere la concentrazione dell'utente, rispondendo a una specifica esigenza emersa dalle recenti analisi di mercato che evidenzia come molte persone cerchino un ambiente privo di distrazioni e notifiche per organizzare i propri pensieri. Kindle Scribe diventa quindi uno spazio dedicato al pensiero, alla pianificazione e alla creatività, permettendo di importare documenti tramite Google Drive e OneDrive o di esportare note su OneNote in modo fluido. Il modello Colorsoft, in particolare, sfrutta una tecnologia di visualizzazione personalizzata e un nuovo motore di rendering che rende i colori piacevoli per la vista, mantenendo l'autonomia di diverse settimane che contraddistingue i dispositivi Kindle.

La produttività è al centro di questa evoluzione tecnologica, che integra strumenti avanzati basati sull'intelligenza artificiale. Gli utenti possono ora sfruttare una pagina iniziale rinnovata con la funzione Quick Notes, effettuare ricerche intelligenti tra i propri taccuini con la possibilità di generare riassunti e approfondimenti, oltre a disporre di un'ampia tavolozza di colori per penna ed evidenziatori. L'intera gamma è equipaggiata con la penna premium, che non richiede configurazione o ricarica, ed è acquistabile da oggi su Amazon.it. Il listino prevede il Kindle Scribe con 32 GB di memoria a partire da 519,99 euro, la versione Kindle Scribe Colorsoft con 32 GB a 649,99 euro, mentre il modello base privo di luce frontale è proposto al prezzo di 449,99 euro.