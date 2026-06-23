ASUS e T1 uniscono le forze: arrivano le esclusive GeForce RTX 5070 e 5060 Ti in edizione limitata

ASUS ha annunciato una collaborazione strategica con T1, la celebre compagine vincitrice del Campionato mondiale di League of Legends, per lanciare le nuove schede grafiche GeForce RTX 5070 e RTX 5060 Ti in edizione limitata. Questa iniziativa rappresenta un momento significativo per la cultura degli eSport, unendo l'eccellenza tecnologica di ASUS con l'inconfondibile identità competitiva di T1. L'obiettivo non è solo fornire un salto di prestazioni per i giocatori, ma creare dei veri e propri oggetti da collezione che celebrano la storia e la passione del team. Josh Ahn, COO di T1, ha sottolineato come questa fusione tra spirito competitivo e innovazione risponda perfettamente ai desideri della loro vasta community di fan.

Il design riflette le diverse personalità delle schede, con la GeForce RTX 5070 che si distingue per una palette raffinata in bianco e nero, interrotta da decisi accenti rossi che richiamano l'autorità e la potenza dei campioni. Il logo T1 è integrato in modo elegante, mentre la piastra posteriore vanta i ritratti e le firme dei giocatori, elevando il prodotto a un pezzo di storia videoludica. Al contrario, la versione RTX 5060 Ti adotta uno stile audace dominato dai colori rosso e bianco, reinterpretando il logo del team in chiave dinamica per un look più energico e accattivante, pur mantenendo anche in questo caso l'esclusività della piastra posteriore autografata, rendendola una scelta ideale per un pubblico eterogeneo di gamer che cerca personalità senza rinunciare alle performance.

Sotto la scocca, le schede integrano il meglio della tecnologia ASUS, garantendo prestazioni elevate e una stabilità duratura. Il sistema di raffreddamento si avvale delle avanzate ventole Axial-tech e della tecnologia MaxContact, che amplia la superficie di dissipazione per migliorare la gestione termica, mentre il processo di produzione Auto-Extreme assicura una precisione e un'affidabilità dei componenti ai vertici del settore. Gli utenti possono contare su un controllo ottimizzato attraverso l'interfaccia GPU Tweak III, che in questa edizione speciale include anche un tema grafico dedicato al team T1, arricchendo ulteriormente l'esperienza d'uso e la personalizzazione del sistema.

La dotazione tecnica è completata da accorgimenti come il sistema ASUS GPU Guard, che migliora la stabilità strutturale della scheda, e la tecnologia 0dB, pensata per chi cerca sessioni di gioco silenziose. La disponibilità delle nuove ASUS T1 GeForce RTX 5070 e RTX 5060 Ti è prevista per la seconda metà di giugno presso gli ASUS Gold Store e i principali partner commerciali. Il modello ASUS T1 GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 OC Edition sarà disponibile con un prezzo suggerito di 919 €, mentre la versione ASUS T1 GeForce RTX 5060 Ti 8GB GDDR7 OC Edition sarà proposta a 589 €, offrendo ai fan degli eSport un'opportunità unica per potenziare il proprio setup con un prodotto che unisce potenza bruta e una profonda identità culturale.