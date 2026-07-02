LG UltraGear evo AI 27GM950B: arriva in Italia il monitor che unisce 5K e Intelligenza Artificiale

LG Electronics ha ufficializzato l'arrivo sul mercato italiano dell'LG UltraGear evo AI 27GM950B, un monitor da 27 pollici di nuova generazione che promette di alzare l’asticella nel settore dei display gaming. Premiato al CES 2026 per l'innovazione, questo modello non è solo un eccellente strumento per il gaming, ma si propone come una soluzione versatile anche per la produttività avanzata e la creazione di contenuti. Il cuore tecnologico del 27GM950B è la nuova architettura Hyper Mini LED, che utilizza 2.304 zone di dimming locale - 1,5 volte in più rispetto ai pannelli tradizionali - per garantire un contrasto eccezionale e una luminosità di picco di 1.250 nit.

La resa cromatica è curata nei minimi dettagli, con una copertura dello spazio colore DCI-P3 al 99% e la certificazione VESA DisplayHDR 1000. Grazie alla tecnologia Zero Optical Distance, che minimizza lo spazio tra pannello e retroilluminazione, LG ha ridotto drasticamente la dispersione della luce, ottenendo la certificazione TÜV Rheinland Anti Blooming. Questo significa che i gamer possono godere di neri profondi e luci brillanti senza fastidiosi effetti alone, assicurando una visibilità perfetta anche nei titoli più frenetici o negli scenari notturni.

Ciò che rende questo monitor realmente "evo" è l'integrazione nativa dell'Intelligenza Artificiale, che ottimizza le prestazioni in tempo reale senza gravare sull'hardware del PC:

AI Upscaling 5K: Migliora automaticamente la definizione dei contenuti alla risoluzione nativa 5K, aumentando il dettaglio senza latenza aggiuntiva.

AI Scene Optimization: Regola colore, nitidezza e contrasto analizzando costantemente ciò che viene visualizzato.

AI Sound: Crea un'esperienza audio immersiva con simulazione virtuale fino a 7.1.2 canali, separando voci ed effetti per una percezione sonora tridimensionale.

Il 27GM950B è progettato per adattarsi a ogni genere di gioco grazie alla funzione Dual Mode, che permette di passare istantaneamente da una modalità 5K a 165Hz (perfetta per grafica immersiva e giochi AAA) a una modalità QHD a 330Hz (ideale per l'esport, gli FPS e i titoli di corsa). Il tempo di risposta di 1 ms (GtG), unito al supporto per NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium, garantisce un gameplay fluido, eliminando ogni rischio di tearing o stuttering.

Il design, già insignito del Red Dot Design Award 2026, è accompagnato da un comparto connettività che non accetta compromessi. Con DisplayPort 2.1 (UHBR20) e una porta USB-C con Power Delivery fino a 90W, è possibile collegare laptop e periferiche di alta gamma con un unico cavo, trasformando il monitor nel fulcro operativo di una postazione creativa o gaming di alto livello.

Il monitor LG UltraGear evo AI 27GM950B è già disponibile in pre-ordine su LG Shop Online fino al 21 luglio al prezzo di lancio di 1.199 euro.