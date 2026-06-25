ASUS lancia ROG Courser: il nuovo standard per il comfort gaming

ASUS Republic of Gamers ha ufficialmente annunciato la disponibilità delle nuove sedie gaming ROG Courser e ROG Courser Core, progettate per rispondere alle esigenze posturali dei videogiocatori moderni attraverso un design che fonde tecnologia ed estetica. Il cuore pulsante di queste sedute è l'innovativo sistema ROG Dynamic Synchronized Recline, che permette una regolazione dell'inclinazione tra i 90 e i 155 gradi, mantenendo un contatto costante con la schiena e il collo durante l'intera fase di reclinazione. Questa tecnologia elimina la sensazione di tensione tipica delle poltrone tradizionali, garantendo un abbassamento minimo della testa e prevenendo i disagi legati a posture scorrette. Il comfort è ulteriormente elevato dalla generosa ampiezza della seduta di 55 centimetri e dall'integrazione di un supporto lombare regolabile 4D, realizzato in poliuretano termoplastico pressato a freddo per assicurare massima traspirabilità e un sostegno ottimale della colonna vertebrale.

La personalizzazione rappresenta un altro pilastro fondamentale di questo progetto, con braccioli 4D capaci di ruotare a 360 gradi e di sollevarsi fino a 11 centimetri, offrendo una modalità specifica per il gaming su dispositivi mobili che garantisce un allineamento perfetto delle braccia. Il poggiatesta magnetico rimovibile permette di regolare con estrema facilità il supporto per la testa, mentre il moderno rivestimento in EPU, un'evoluzione della similpelle realizzata senza solventi, conferisce alla sedia un design elegante e moderno coniugando durabilità e stile. Per chi desidera trasformare il proprio setup, il modello ROG Courser si distingue per gli eleganti inserti RGB personalizzabili, che offrono otto colori e sei modalità di illuminazione, perfettamente integrati nella struttura della sedia per sparire completamente quando spenti. Entrambi i modelli sono già acquistabili presso gli ASUS Gold Store e i rivenditori partner, con un prezzo suggerito di 799 euro per la versione Courser e 699 euro per la variante Courser Core, confermandosi come un'evoluzione perfetta per ogni giocatore che cerca prestazioni ergonomiche di alto livello.