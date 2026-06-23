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Vertiv espande il portafoglio con i nuovi UPS compatti serie PowerUPS 100 Standby

Progettati per proteggere PC, console e dispositivi di rete, questi sistemi garantiscono continuità operativa e stabilità energetica in uffici e ambienti domestici.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 23/07/2026

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Vertiv ha recentemente annunciato il lancio della serie Vertiv PowerUPS 100 Standby, una nuova generazione di sistemi di alimentazione continua (UPS) compatti, ideati per garantire la stabilità operativa in contesti digitali distribuiti. Disponibile nel mercato EMEA, questa linea da 230 V risponde alle crescenti necessità di protezione energetica in ambienti desktop e piccoli uffici, offrendo una soluzione efficace contro le improvvise interruzioni di corrente che possono minacciare le attività quotidiane. Il sistema si propone come un elemento essenziale del portfolio end-to-end dell'azienda, estendendo la protezione dal data center fino alla postazione individuale di lavoro.

Il design della serie Vertiv PowerUPS 100 Standby è stato ottimizzato per coniugare eleganza e funzionalità, risultando adatto alla salvaguardia di una vasta gamma di dispositivi, tra cui PC, console per videogiochi, reti wireless e apparecchiature POS, inclusi i moderni personal computer potenziati dall'intelligenza artificiale. Come evidenziato da Giuseppe Leto, senior director dell'IT systems business di Vertiv in EMEA, in un panorama tecnologico caratterizzato da architetture sempre più distribuite, la disponibilità di una protezione dell'alimentazione efficiente e affidabile è diventata un prerequisito fondamentale. Questa novità completa il rinnovamento dell'offerta di UPS monofase per desktop, confermando l'impegno costante del brand nell'adeguarsi ai rapidi mutamenti tecnologici e alle specifiche esigenze degli utenti.

Dal punto di vista tecnico, l'unità è equipaggiata con un massimo di otto uscite che combinano la riserva di energia a batteria con una protezione avanzata contro le sovratensioni, permettendo agli utilizzatori di mettere al sicuro più dispositivi critici in simultanea. La presenza di porte USB-A e USB-C integrate aggiunge una notevole comodità per la ricarica di device mobili, mentre la struttura, predisposta per il montaggio a parete, assicura un posizionamento flessibile anche in spazi ristretti. La longevità del prodotto è garantita dalle batterie sostituibili dall'utente, che permettono di abbattere i costi di manutenzione, e dalla compatibilità con il software Vertiv Power Assist, che abilita lo spegnimento automatico e controllato dei sistemi collegati per prevenire la perdita di dati in caso di blackout prolungati. La gamma include vari modelli VRLA e agli ioni di litio con diverse capacità, supportati da una garanzia fino a cinque anni per le configurazioni più avanzate, assicurando così una difesa robusta e duratura per le apparecchiature elettroniche più delicate.



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