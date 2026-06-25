ROG Strix LC IV: ASUS trasforma il raffreddamento a liquido con un design senza cavi

ASUS Republic of Gamers ha recentemente presentato la nuova gamma di dissipatori a liquido All-in-One denominata ROG Strix LC IV, una soluzione progettata per elevare gli standard di raffreddamento e pulizia estetica all'interno dei case da gaming. La principale innovazione introdotta è l'esclusivo ASUS AIO Q-Connector, un modulo che elimina definitivamente i fastidiosi collegamenti via cavo tra waterblock, radiatore e scheda madre. Grazie a questo design avanzato, gli utenti possono realizzare configurazioni estremamente ordinate, mantenendo un aspetto visivo minimalista che non sacrifica la potenza operativa.

Sul fronte delle prestazioni pure, la serie ROG Strix LC IV garantisce un incremento del 10% nelle performance di raffreddamento e una riduzione della rumorosità di 3 dB rispetto alla generazione precedente. Il merito va alla combinazione tra una potente pompa ad alte prestazioni, una piastra in rame a microcanali e ventole ARGB preinstallate che ottimizzano il flusso d'aria e la pressione statica. Il sistema è supportato da un motore trifase ad alta efficienza e da un alloggiamento in PPS premium, assicurando una longevità superiore anche sotto carichi di lavoro intensi, il tutto con piena compatibilità per le più recenti piattaforme Intel LGA 1851/1700 e AMD AM5/AM4.

L'esperienza utente è ulteriormente arricchita dall'integrazione di un ampio display IPS da 5 pollici con risoluzione 720 × 720, che funge da centro di controllo visivo per il proprio PC. Attraverso il nuovo software ASUS InfoHub, gli utilizzatori hanno la libertà di monitorare in tempo reale le statistiche di sistema o personalizzare l'estetica con animazioni e immagini dedicate, trasformando il dissipatore in un elemento centrale e dinamico della configurazione hardware.

La flessibilità di installazione rappresenta un altro pilastro di questa nuova linea, che si articola in due varianti principali per venire incontro a diverse esigenze estetiche. Mentre i modelli LC adottano tubi di lunghezza tradizionale, i modelli SLC sono equipaggiati con tubi accorciati da 25 cm, pensati appositamente per chi desidera il massimo minimalismo e una visibilità totale dei componenti interni. Questa soluzione, se abbinata alle schede madri ASUS BTF con connettori nascosti sul retro, permette di ottenere un assemblaggio dall'impatto visivo impeccabile, dove l'ordine e la pulizia del cablaggio sono la priorità assoluta.

La serie ROG Strix LC IV è disponibile a un prezzo suggerito di 239,99 euro, acquistabile presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori del programma Powered by ASUS e gli altri principali partner commerciali. Con questa proposta, ASUS continua a ridefinire il concetto di raffreddamento a liquido, fondendo ingegneria di precisione, facilità di assemblaggio e un design visivamente accattivante per i videogiocatori più esigenti.