ASUS lancia il NUC 16 Pro: il Mini PC compatto orientato all'IA

ASUS ha ufficialmente introdotto sul mercato il nuovo Mini PC NUC 16 Pro, una soluzione definita come un Copilot+ PC capace di coniugare un design ultracompatto con elevate prestazioni di calcolo. Il cuore del sistema è rappresentato dai processori Intel Core Ultra Serie 3, disponibili fino al modello Ultra 9, che integrano una GPU Intel Arc B390 e una NPU da 50 TOPS, offrendo una potenza totale di 180 TOPS a livello di piattaforma per l'inferenza Edge AI in tempo reale. Grazie a questa architettura, il dispositivo garantisce una grafica 1,5 volte più veloce, prestazioni superiori del 20% e un consumo energetico ridotto del 50% rispetto alla generazione precedente di NUC.

Per supportare flussi di lavoro particolarmente intensi, il NUC 16 Pro può essere equipaggiato con un massimo di 96 GB di memoria LPDDR5x, mentre la connettività è garantita da standard all'avanguardia come Intel WiFi 7, Bluetooth 6.0 e una doppia porta LAN da 2,5Gbps per assicurare la ridondanza di rete. Un elemento distintivo è rappresentato dal software ASUS AI SuperBuild, che permette l'implementazione locale di modelli LLM personalizzati funzionanti offline. Questa funzione non solo consente un utilizzo assistito dall'IA operativo 24 ore su 24, ma garantisce anche una protezione superiore per i dati sensibili, inclusi quelli di natura clinica o finanziaria, che restano confinati all'interno della macchina.

Il design del dispositivo è ottimizzato per offrire prestazioni costanti grazie a un sistema di dissipazione a doppia ventola e tre heat pipe, racchiuso in uno chassis da 0,7 litri che sfrutta il design Tool-less Chassis 2.0 per facilitare l'aggiornamento dei due SSD M.2 senza l'ausilio di attrezzi. La robustezza del Mini PC è attestata dalla conformità allo standard militare MIL-STD-810H, che assicura l'affidabilità necessaria per un funzionamento continuo 24/7 anche in contesti produttivi industriali o ambienti difficili. La sicurezza è ulteriormente rafforzata da tecnologie di livello enterprise, quali fTPM 2.0 e l'architettura Zero Trust. In Italia, il dispositivo è già disponibile nelle configurazioni barebone: la versione con processore Intel Core Ultra 5 325H ha un prezzo suggerito di 649,99 €, mentre la variante equipaggiata con il processore Intel Core Ultra 7 356H è proposta al costo di 799,99 €.