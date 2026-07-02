NAVEE EXO S Pro: arriva in Italia l'esoscheletro indossabile per l'avventura e la vita quotidiana

NAVEE segna un punto di svolta strategico con il lancio del NAVEE EXO S Pro, il primo esoscheletro indossabile del marchio che approda ufficialmente sul mercato italiano dal 1° luglio 2026. Questo dispositivo innovativo segna l’ingresso dell'azienda nel settore della robotica indossabile, evolvendo la propria visione della mobilità intelligente per adattarla all’esplorazione su ogni tipo di terreno. Realizzato con materiali d'avanguardia come la fibra di carbonio e la lega di alluminio di grado aerospaziale, il dispositivo vanta un peso netto di appena 1,8 kg, garantendo una distribuzione del carico ottimale che non ostacola l'utilizzo di zaini o altri equipaggiamenti tecnici, mantenendo un elevato standard di comfort grazie a materiali traspiranti e un design ergonomico.

Il cuore pulsante del sistema è un'architettura basata sull’intelligenza artificiale capace di monitorare il movimento dell’utente con una latenza di pochi millisecondi. Grazie alla potenza di picco di 980 W, il NAVEE EXO S Pro è in grado di ridurre lo sforzo fisico fino al 35%, offrendo un supporto dinamico che si adatta alle esigenze di chi pratica trekking, ciclismo o attività che prevedono il trasporto di carichi, alleviando significativamente la pressione sulle articolazioni della parte inferiore del corpo. La capacità di riconoscere e interpretare fino a 10 modalità di azione assicura un’integrazione uomo-macchina fluida, dove l'assistenza viene fornita senza mai forzare il gesto naturale del corpo, aiutando a prevenire l'affaticamento muscolare durante percorsi ripidi o sessioni intense.

L'autonomia è un altro pilastro dell'esperienza d'uso, con una batteria da 5000 mAh che permette di coprire fino a 40.000 passi con una sola carica, supportando anche un sistema di sostituzione rapida per sessioni prolungate. Oltre alla sua funzione principale, il dispositivo si rivela estremamente versatile grazie alla ricarica inversa da 20 W, che lo trasforma all'occorrenza in un power bank portatile per alimentare smartphone o action cam durante le escursioni. Progettato per resistere a condizioni atmosferiche avverse con un range operativo compreso tra -10 °C e 45 °C e la certificazione IP54, il sistema assicura protezione contro polvere e schizzi. Tramite l’applicazione dedicata per iOS e Android, gli utenti possono personalizzare il livello di assistenza in base alle proprie necessità, rendendo la tecnologia accessibile sia per chi cerca un supporto leggero durante la camminata, sia per chi desidera un’assistenza maggiore durante escursioni impegnative.

Il NAVEE EXO S Pro è disponibile al prezzo di 1.099 € presso i principali canali di vendita, inclusi il sito ufficiale del brand e i maggiori rivenditori specializzati.