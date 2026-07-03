OPPO lancia la serie Reno16: design futuristico e AI per una creatività senza confini

OPPO ha ridefinito gli standard dell’esperienza mobile con il lancio della nuova serie Reno16, composta dai modelli Reno16, Reno16 Pro e Reno16 FS. Protagonista assoluto di questo nuovo debutto è il 3D Pop Planet Design, un’estetica audace che nella variante Pop White integra la rivoluzionaria tecnologia 3D HoloVerse, capace di generare un suggestivo effetto visivo fluttuante ispirato alle nebulose. La struttura dei dispositivi, caratterizzata da una scocca monoblocco scolpita a freddo, garantisce un’integrazione fluida tra il corpo dello smartphone e il modulo fotocamera, offrendo una sensazione premium e una superiore resistenza all’accumulo di polvere. La durabilità è ulteriormente garantita dalle certificazioni IP68, IP69 e IP69K, che assicurano una protezione totale contro acqua e polvere, mentre la reattività del display è preservata anche in condizioni critiche grazie alle tecnologie Splash Touch e Glove Touch.

Il cuore pulsante della nuova serie è rappresentato dalle avanzate capacità di imaging, pensate specificamente per i content creator. Il sistema a tripla fotocamera, supportato da una selfie-cam ultra-grandangolare da 50MP, permette di catturare scatti di alta qualità in ogni condizione. Il modello di punta, Reno16 Pro, si spinge oltre con una fotocamera principale Ultra Clear da 200MP, ideale per ottenere dettagli nitidi anche dopo il ritaglio. La creatività viene esaltata dalla funzione Pop Cam, che permette di applicare filtri dal sapore vintage con un semplice tocco, e dal nuovo hub Create, che sfrutta strumenti basati sull’intelligenza artificiale come AI Remix Collage per comporre contenuti visivi stratificati. Anche il comparto video riceve un importante upgrade grazie a funzioni come 4K Auto Straighten Video e alla stabilizzazione migliorata, che assicurano riprese professionali anche in movimento.

L’esperienza utente è profondamente trasformata dall’integrazione di ColorOS 16 e da un ecosistema intelligente di funzionalità AI. Attraverso l’AI Snap Key, gli utenti possono accedere istantaneamente ad AI Mind Space per organizzare contenuti e gestire le proprie finanze tramite AI Bill Manager. La gestione coordinata dei modelli di intelligenza artificiale è affidata ad AI Mind Pilot, che analizza le informazioni salvate per offrire assistenza contestuale, mentre AI Menu Translation facilita l’esplorazione di menu stranieri. La connessione rimane sempre stabile e performante grazie ad AI LinkBoost 4.0, che riduce la latenza in ambienti affollati o in zone con segnale debole, garantendo fluidità durante il gaming e le videochiamate.

Sotto la scocca, la serie Reno16 non scende a compromessi in termini di autonomia e potenza. Con batterie che raggiungono i 6.500mAh nel modello FS e il supporto alla ricarica rapida fino a 80W SUPERVOOC, gli smartphone sono progettati per sostenere stili di vita dinamici. Il Reno16 Pro, equipaggiato con il processore MediaTek Dimensity 8550 5G e supportato da AI HyperBoost 3.0, assicura prestazioni di alto livello anche nei giochi più esigenti. A completare l'offerta arriva il nuovo OPPO Bubble, un dispositivo magnetico dal peso piuma di soli 27,5 grammi che agisce come un monitor in tempo reale per la fotocamera posteriore. Questo accessorio, personalizzabile e utilizzabile come mirino remoto fino a 10 metri, amplia ulteriormente le possibilità espressive, confermando l'impegno di OPPO nel porre la tecnologia al servizio della libertà creativa degli utenti.