iPhone Ultra: il primo pieghevole di Apple pronto ad entrare in produzione

Il tanto atteso iPhone Ultra, il primo smartphone pieghevole di Apple, si prepara a fare il suo ingresso sul mercato con l'avvio della produzione di massa previsto per la fine di luglio. Nonostante le recenti indiscrezioni avessero alimentato timori riguardo a possibili ritardi dovuti a criticità tecniche nella cerniera, le ultime informazioni provenienti dal settore confermano che Apple mantiene saldamente l'obiettivo di un lancio a settembre, in linea con la presentazione dei modelli iPhone 18 Pro. Durante la fase di test, l'azienda ha dovuto affrontare sfide complesse, con il meccanismo di chiusura che manifestava difetti di rumorosità dopo milioni di cicli e tolleranze produttive superiori al previsto, ma la maggior parte di queste problematiche è stata risolta con successo, permettendo di procedere secondo i piani prestabiliti.

Il dispositivo, che adotta un design a libro, sarà dotato di uno straordinario pannello OLED pieghevole da 7,8 pollici fornito da Samsung, caratterizzato da una struttura innovativa che integra il filtro colore direttamente nel display per garantire maggiore efficienza e una drastica riduzione dello spessore. Per il complesso sistema della cerniera, Apple si affiderà alla tecnologia della stampa 3D, avvalendosi della collaborazione di aziende specializzate come Shin Zu Shing e Amphenol. Sotto la scocca, l'iPhone Ultra integrerà l'avanzato chip A20 abbinato al nuovo modem C2, offrendo prestazioni di altissimo livello. Tra le novità più interessanti spicca l'abbandono del Face ID in favore di un Touch ID integrato direttamente nel pulsante di accensione, mentre sul lato esterno troverà spazio un display di copertura da 5,5 pollici. Con un comparto fotografico composto da due fotocamere posteriori e un prezzo di vendita che si aggira intorno ai 2.000 dollari, questo nuovo gioiello tecnologico si appresta a ridefinire gli standard del mercato dei dispositivi pieghevoli, posizionandosi come il prodotto di punta della nuova strategia hardware di Apple.