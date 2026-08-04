LG SIGNATURE OLED T arriva in Italia: il primo TV OLED trasparente wireless è realtà

L'attesa è finita: LG SIGNATURE OLED T, il primo televisore OLED trasparente True Wireless 4K al mondo, debutta ufficialmente sul mercato italiano ed è disponibile per l'acquisto in esclusiva su LG Online Shop. Già acclamato a livello internazionale con prestigiosi riconoscimenti – tra cui cinque Innovation Awards al CES 2024, l'iF Design Award 2025, il Red Dot Award e il titolo di Best Invention 2024 assegnato dal TIME – questo straordinario dispositivo ridefinisce radicalmente il concetto di home entertainment e il rapporto con lo spazio domestico. Il suo incredibile schermo trasparente da 77 pollici si trasforma quasi in un elemento invisibile quando è spento, fondendosi armoniosamente con l'ambiente circostante e regalando agli spazi un senso di apertura e leggerezza senza precedenti. Elegante, raffinato e autoportante grazie alla struttura in metallo, il televisore può fungere anche da elemento d'arredo per dividere due ambienti nella stessa stanza, offrendo una libertà di posizionamento totale al centro della stanza, davanti a una finestra o a ridosso di una parete.

La vera rivoluzione progettuale risiede nell'innovativa tecnologia True Wireless con Zero Connect Box, che gestisce tutte le connessioni da remoto eliminando completamente i cavi e garantendo ambienti sempre ordinati. Questo concentrato di ingegneria offre una tripla esperienza di visione pensata per stupire ogni giorno: in modalità trasparente le immagini sembrano fluttuare nell'aria come su una tela digitale, la funzione T-Curtain oscura automaticamente lo schermo per restituire tutta la potenza visiva del nero perfetto e dei colori 4K tipici della tecnologia OLED, mentre la modalità T-Bar permette di consultare notizie, meteo o informazioni musicali nella parte inferiore del display mantenendo il resto dello schermo elegantemente trasparente. Sotto la scocca, il cuore pulsante di questa meraviglia è animato dal potente processore α11 Gen 2 con Intelligenza Artificiale, che garantisce prestazioni grafiche superiori del 70% e una velocità di elaborazione incrementata del 30% rispetto alla generazione precedente. Proposto solo su ordinazione al prezzo di 49.999 euro, LG SIGNATURE OLED T apre ufficialmente una nuova era nel design e nella tecnologia televisiva.