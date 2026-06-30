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Samsung Galaxy: come l’assicurazione Samsung Care+ può offrire supporto durante le vacanze

Come l'assicurazione dedicata di Samsung può trasformare un imprevisto in un inconveniente gestibile, garantendo supporto tecnico specializzato anche quando si è lontani da casa.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 07/07/2026

Digital Life

Samsung sottolinea come le vacanze estive possano nascondere insidie per la tecnologia, portando come esempio la possibilità di un danno accidentale, come la rottura dello schermo di un Samsung Galaxy S26 Ultra durante un viaggio. L'azienda evidenzia che, secondo i dati relativi ai mesi di luglio e agosto 2025, le richieste di risarcimento per danni ai dispositivi sono risultate superiori del 30% rispetto alla media annuale. Questo tipo di imprevisto può generare notevoli difficoltà, dato che gli smartphone sono divenuti strumenti fondamentali per la gestione di elementi cruciali come carte d'imbarco, prenotazioni alberghiere e mappe.

Per affrontare tali criticità, Samsung propone l'assicurazione Samsung Care+, pensata per proteggere i dispositivi e limitare i disagi durante le trasferte. Il servizio offre assistenza internazionale presso i centri autorizzati Samsung situati nelle principali città del mondo, citando come esempi località quali Londra, Seul, Los Angeles e Barcellona. L'obiettivo dichiarato è quello di garantire riparazioni senza complicazioni, rendendo la procedura di richiesta di assistenza semplice e intuitiva attraverso canali online o telefonici.

Una volta avviata la pratica, l'intervento viene affidato a tecnici certificati, che utilizzano esclusivamente ricambi originali per ripristinare il pieno funzionamento dell'apparecchio. Samsung sostiene che questa soluzione professionale miri a trasformare un danno accidentale in un inconveniente gestibile, permettendo ai viaggiatori di proseguire le proprie attività con minori interruzioni e maggiore tranquillità.



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