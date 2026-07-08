LG XBOOM Mini: la musica viaggia leggera con il tocco di will.i.am

L'estate 2026 accoglie una novità sonora di rilievo firmata LG, nata dalla collaborazione strategica con il celebre producer e artista will.i.am. Si tratta del nuovo LG XBOOM Mini, uno speaker ultra compatto che ridefinisce il concetto di portabilità senza sacrificare la qualità acustica. Premiato con il prestigioso Red Dot Award 2026 e l’iF Design Award, questo dispositivo si presenta con un design "essential cube" che pesa appena 220 grammi, rendendolo il compagno ideale per ogni avventura, dal mare alla montagna. Grazie alle sue dimensioni ridotte, può essere facilmente riposto in uno zaino, agganciato alla bicicletta o appeso sotto l’ombrellone, offrendo una versatilità d'uso che si spinge fino alla compatibilità con la filettatura universale per accessori GoPro.

Nonostante il formato tascabile, le prestazioni sonore sono di alto livello. Il sistema sfrutta una potenza di 5W, un woofer da 1,75 pollici con radiatore passivo e la tecnologia Sound Field Enhance per regalare un suono pieno e definito anche all'aperto, superando i rumori di sottofondo. La vera intelligenza del dispositivo risiede nell'AI Sound, capace di analizzare il contenuto riprodotto e ottimizzare automaticamente l’equalizzazione in tempo reale, senza la necessità di interventi manuali. Gli utenti possono inoltre contare sull'integrazione di FYI RAiDiO e della funzione AI DJ, che grazie all'intelligenza generativa permette di creare stazioni personalizzate e gestire i contenuti in base al proprio mood, con un controllo immediato garantito dal tasto My Button configurabile tramite l'app LG ThinQ.

La robustezza è un altro punto di forza fondamentale per chi ama vivere all'aria aperta in totale libertà. La certificazione IP67 garantisce una protezione totale contro polvere e immersioni temporanee in acqua, rendendo lo speaker perfetto per l'uso in spiaggia o a bordo piscina. La batteria integrata offre un'autonomia fino a 10 ore, assicurando musica per l'intera giornata, mentre la ricarica è facilitata dalla pratica connettività USB-C. Per chi desidera amplificare l'atmosfera durante feste o momenti condivisi, il supporto alla tecnologia Auracast e la modalità Party Link permettono di collegare più speaker simultaneamente. Disponibile in Italia nelle colorazioni Black e Warm Grey al prezzo consigliato di 59 euro, LG XBOOM Mini si prepara a diventare l'accessorio indispensabile dell'estate, portando la qualità del sound firmato will.i.am ovunque si decida di andare.