LG Sound Suite arriva in Italia: il cinema entra in casa con l'audio modulare

LG Electronics ha annunciato ufficialmente la disponibilità sul mercato italiano di LG Sound Suite, un innovativo sistema audio domestico modulare che promette di portare l'esperienza cinematografica all'interno del salotto di casa. Il punto di forza di questa soluzione risiede nell'integrazione della tecnologia Dolby Atmos FlexConnect, che consente di ricreare un audio avvolgente e perfettamente bilanciato adattando il suono alla conformazione specifica della stanza. Questa funzione libera definitivamente l'utente dalle configurazioni tradizionali e rigide, che richiedono il posizionamento dei diffusori in punti prestabiliti, offrendo la libertà di comporre un set personalizzato basato sulle proprie esigenze estetiche e spaziali. Il cuore tecnologico dell'intero ecosistema è la soundbar all-in-one H7, dotata di un avanzato processore α11 Gen3 con motore neurale, capace di analizzare in tempo reale i contenuti per separare voci, musica ed effetti con una precisione straordinaria. La soundbar è progettata per offrire un coinvolgimento profondo grazie a venti unità audio integrate, tra cui spiccano quattro woofer e otto radiatori passivi.

L'ecosistema si completa con gli speaker wireless M7 e M5, utilizzabili sia come satelliti surround sia come altoparlanti Bluetooth indipendenti, e con il subwoofer wireless W7, che garantisce una risposta in frequenza profonda fino a 25Hz. Tutti i componenti, dotati di diffusori di alta gamma firmati Peerless, permettono di scalare l'impianto da un assetto compatto fino a una configurazione estrema a 13.1.7 canali, offrendo oltre cinquanta combinazioni possibili. Chi possiede un TV compatibile con Dolby Atmos FlexConnect può inoltre collegare i diffusori surround direttamente al televisore, semplificando ulteriormente l'installazione e riducendo l'ingombro. La gestione dell'intera suite è affidata all'applicazione LG ThinQ, che permette di avviare la calibrazione, regolare il bilanciamento e controllare ogni singolo elemento del sistema tramite connettività Wi-Fi e Bluetooth.

L'esperienza audio è ulteriormente arricchita da tre tecnologie esclusive che ottimizzano le prestazioni in ogni ambiente: la funzione Sound Follow, basata su tecnologia ultra-wideband, che regola il punto di ascolto ottimale in base alla posizione dell'utente; Room Calibration Pro, che applica un'elaborazione basata sull'intelligenza artificiale per adattare il suono alle caratteristiche acustiche della stanza; e AI Sound Pro+, che trasforma l'audio stereo in suono surround multicanale mantenendo chiarezza e bilanciamento.

LG Sound Suite è già disponibile in Italia, sia attraverso lo shop online ufficiale di LG sia presso i migliori negozi di elettronica di consumo, con la soundbar H7 proposta al prezzo di 999 euro, lo speaker M7 a 399 euro, lo speaker M5 a 249 euro e il subwoofer W7 a 599 euro.