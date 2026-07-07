JVC lancia la campagna Trade-In 2026: rottama il passato e proietta il futuro

È ufficialmente iniziata la nuova iniziativa targata JVC, denominata "Rottama il passato. Proietta il futuro.", pensata appositamente per tutti gli appassionati di home cinema che desiderano elevare la qualità del proprio impianto attraverso la tecnologia di ultima generazione. Fino al 30 settembre 2026, i clienti hanno l'opportunità di consegnare il proprio videoproiettore usato, indipendentemente dal marchio o dal modello di provenienza, presso uno dei Premium Tech Partner JVC aderenti all'iniziativa. In cambio, potranno beneficiare di una supervalutazione dell'usato sull'acquisto di un nuovo modello della gamma D-ILA, rendendo così più accessibile il passaggio a un sistema caratterizzato da un'elevata qualità dell'immagine e da un contrasto eccezionale, fondamentali per un'esperienza cinematografica domestica davvero coinvolgente.

La promozione copre un'ampia selezione di dispositivi di alta fascia, inclusi i modelli DLA-NZ500, DLA-NZ700, DLA-NZ800 e DLA-NZ900, oltre alla serie DLA-RS1200, DLA-RS2200, DLA-RS3200 e DLA-RS4200. Per partecipare è sufficiente recarsi presso uno dei quattro Premium Tech Partner certificati con il proprio apparecchio usato per ottenere una valutazione personalizzata e definire i vantaggi applicabili all'acquisto del nuovo prodotto. Questo appuntamento rappresenta solo il primo passo di un ricco calendario di attività promozionali, poiché a partire dal mese di ottobre prenderà il via il tradizionale JVC Road Show. Tale iniziativa permetterà agli appassionati di testare dal vivo le potenzialità dei nuovi proiettori D-ILA attraverso sessioni dimostrative dedicate all'interno degli showroom aderenti, preparando così il terreno per la prossima stagione pre-natalizia.