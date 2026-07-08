Record mondiale per il drone solare italiano "Guardian XL": 24 ore di volo ininterrotto

Il settore aerospaziale italiano celebra un importante traguardo tecnologico grazie a un'impresa che ha visto protagonista un drone a propulsione solare capace di rimanere in volo per oltre 24 ore senza mai toccare terra. Il velivolo, denominato Guardian XL e sviluppato dall'azienda trevigiana Vector Robotics, ha stabilito un nuovo primato mondiale nella categoria dei piccoli Unmanned Aerial Systems (UAS) elettrici con apertura alare inferiore ai 3 metri. Il volo record, effettuato nelle campagne trevigiane, ha avuto una durata precisa di 24 ore e 5 minuti, un risultato eccezionale considerando che il drone è atterrato con ancora il 50% della carica della batteria, confermando di fatto la possibilità di estendere ulteriormente la missione. Con un'apertura alare di 2,96 metri e un peso al decollo di soli 3,1 chilogrammi, questo dispositivo è costruito con fibre e polimeri innovativi che, uniti alle celle fotovoltaiche integrate sulle ali, permettono un’alimentazione costante del motore elettrico, garantendo un profilo di volo assolutamente silenzioso e a impatto zero.

L’amministratore delegato di Vector Robotics, Andrea Beggio, sottolinea come la vera difficoltà tecnologica sia stata superare la soglia delle 24 ore con un mezzo così leggero ed economico rispetto ai velivoli solari di grandi dimensioni, che solitamente superano i 20 metri di apertura alare. L’obiettivo dichiarato dall'azienda è ora quello di consolidare questa tecnologia per rendere possibili missioni autonome di lunga durata, che potrebbero protrarsi per giorni, settimane o addirittura mesi, aprendo scenari inediti sia in ambito civile che militare. Il Guardian XL possiede infatti una versatilità notevole, potendo imbarcare un carico utile di circa 200-300 grammi, inclusi sensori all'infrarosso, telecamere multispettrali e ripetitori radio, che lo rendono uno strumento strategico per il monitoraggio antincendio, fornendo alle forze a terra indicazioni in tempo reale su eventuali focolai in aree estese o difficili da raggiungere.

Le applicazioni spaziano dalla sorveglianza di grandi infrastrutture critiche, come porti, centrali elettriche e parchi solari, fino al supporto nelle operazioni di sicurezza e intelligence, dove la sua silenziosità operativa rappresenta un vantaggio tattico di grande rilievo. In scenari di emergenza, come terremoti o inondazioni, il drone può essere impiegato per ristabilire rapidamente i collegamenti radio dei soccorritori imbarcando un piccolo ripetitore, garantendo continuità alle comunicazioni in contesti compromessi. Evoluzione del precedente modello "Guardian", già in dotazione a diverse forze dell'ordine e alla protezione civile, questo nuovo velivolo si distingue per la facilità di utilizzo, potendo essere lanciato a mano da un singolo operatore. Dotato di un sistema di trasmissione digitale privo di interferenze, capace di operare in un range termico compreso tra i -10 e i +45 gradi centigradi e di resistere a venti fino a 30 nodi, il Guardian XL rappresenta la nuova frontiera dell'osservazione aerea, capace di coniugare sostenibilità ambientale, autonomia operativa e alta precisione tecnologica.